Kolme päeva jooksul võidutsesid taaskord Abner ja Sizask

Sel nädalavahetusel joosti Saaremaal juba 53. korda maratonidistantsi, mis jagatud ära kolmele päevale, ehk siis Saaremaa kolme päeva jooksu.

Saaremaa kolme päeva jooksu võitsid teist aastat järjest Mark Abner ja Külli Sizask. Abner sai koondajaks kirja 2:17.12, edestades lähimat konkurenti enam kui kolme minutiga. Sizaski võiduajaks jäi 2:32,12, lähimat konkurenti edestas tema kahe ja poole minutiga.

Kolme päeva jooks kutsub Saaremaale suure rahvakoguse, paljud neist ei lähe saarele üldse tulemust jahtimagi. "See Saaremaa jooks on meil lastega koos olnud selline, kus tuleme kokku, võtame aasta toimunu kokku, räägime juttu, käime spaas, naudime ja siis ka kõik koos jookseme. Esimene kord oli aastal 2005," rääkis Veiko ERR-ile.

Muuhulgas võttis jooksust osa ka maastikurattur Janika Lõiv, kes saavutas naiste seas 54. koha. "Kaks ala, jooksmine ja jalgrattasõit on ikka väga-väga erinevad, aga ma arvan, et neid mõlemaid ühendab see, et kui seda koos suure pundiga teha, siis see on väga lõbus ja tore!" rääkis olümpiasportlane.

Ühisstardis läks rajale ligi 950 jooksjat. Kõik need aastat jooksu peakorraldaja Tõnu Vaher ütleb, et eriti rõõmustab teda see, et noortejooksu osalejaid tuleb järjest juurde. "Paljud jäävad käima, et need kes olid enne noortejooksudel, on nüüd põhijooksul. Ja neid on nii palju ja see on eriti hea, et noori ikka tuleb ja tuleb. ja ka Saaremaa noori on hästi palju," rääkis Vaher.

Kolme päeva jooksu võitja Abner ütles ERR-ile, et tundis võidus kindlalt teise päeva alguses. "[Laupäevane] vihm oli natuke nauditavam, oli selline väike sabin, aga päike tegi [pühapäeval] asja lihtsalt ilusamaks," sõnas võitja.