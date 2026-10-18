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Paskotši klubi karikateekond lõppes kolmanda liiga meeskonna vastu

sport
Maksim Paskotši
Maksim Paskotši Autor/allikas: SCANPIX/ZUMAPRESS.com
sport

Eesti jalgpallikoondise kaitsja Maksim Paskotši koduklubi Genti karikateekond sai ootamatul moel otsa, sest Belgia karikavõistluste 1/16 finaalis kaotati penaltiseeria järel tugevuselt kolmandas liigas mängivale Union Rochefortoise'ile.

Kuna Gent mängis alles neljapäeval Konverentsiliigas koduväljakul Aarhusiga ja algava nädala neljapäeval ootab neid teine põhiturniiri kohtumine võõrsil Bragaga, tegi peatreener Rik De Mil algkoosseisus koguni üheksa vahetust, teiste seas jäi varumeeste sekka Paskotši, vahendab Soccernet.ee.

Kuna normaal- ja lisaaeg jäid viiki, pidi edasipääseja selgitama penaltiseeria. Paskotši sekkus pingilt mängu viimasteks hetkedeks, pääsedes väljakule 118. minutil. Unioni kõik neli lööjat olid täpsed ja viiendat enam vaja ei läinudki, sest kolme eduka löögi järel saatis neljandana Genti mehena palli taha läinud Momodou Sonko penalti posti. Kui ka viies mees Michel-Ange Balikwisha oma löögi taevasse kõmmutas, oligi Genti saatus otsustatud.

Belgia kõrgliigas kaheksast kohtumisest seitse võitnud ja vaid korra viigiga leppima pidanud Gent hoiab liigatabelis esikohta, ent Club Brugge ja Charleroi on vaid ühe ning Saint-Gilloise'i Royal Union kahe punkti kaugusel.

Toimetaja: Kristjan Kallaste

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