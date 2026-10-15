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Therese Johaug hakkab maratoonariks

Kergejõustik
Therese Johaug 2020. aastal.
Therese Johaug 2020. aastal. Autor/allikas: SCANPIX/TT NEWS AGENCY
Kergejõustik

Norra suusakuulsus Therese Johaug teeb detsembris oma debüüdi maratonijooksus.

38-aastane Johaug on juba mitmeid aastaid suusakarjääri kõrvalt pannud end proovile ka pikamaajooksus. Kui tükk aega oli tema maksimumiks 10 000 meetrit, siis septembris debüteeris ta poolmaratonis ning läbis Kopenhaagenis 21,1 km pikkuse distantsi muljetavaldava ajaga üks tund, kaheksa minutit ja 43 sekundit, mis andis talle Euroopa naiste seas esikoha.

Pärast seda võistlust naljatas Johaug, et tal tasuks püüda pääset Los Angelese olümpiamängudele, mis toimuvad vähem kui kahe aasta pärast. Nüüd on norralanna astunud selle suunas esimese sammu, otsustades startida detsembris toimuval Valencia maratonil. "Ma arvan, et olen oma parimas jooksuvormis. Ma ei ole kunagi varem nii hea olnud kui praegu," ütles Johaug oma taskuhäälingus "Gukild & Johaug".

Kui Kopenhaagenis paigutati suusakuulsus nõrgemasse stardigruppi, siis Valencias kuulub ta gruppi, mis stardib eliitnaiste grupi järel. "See on minu jaoks suur asi. Eelmisel nädalal ütlesin, et võib-olla jooksen Valencias, aga nüüd olen stardinumbri saanud ja asi on kindel," ütles ta.

NRK kergejõustikuekspert Jann Post usub, et Johaug on võimeline olümpiapääset teenima. "Kui Therese tahab ja on piisavalt motiveeritud, siis mina pean seda väga realistlikuks eesmärgiks. Asjaolu, et ta suutis Kopenhaagenis piiratud ettevalmistusaja järel sellise tulemuse joosta, viitab sellele, et ta võiks sellega hakkama saada," ütles Post.

Pariisi olümpiamängude normatiiv oli 2:26.50 ning järgmise aasta kergejõustiku MM-ile pääseb ajaga 2:23.20. Kui Johaugi kaassaatejuht Emil Gukild küsis taskuhäälingus suusatähelt, kas ta suudaks need normid täita, vastas Johaug: "Ma arvan, et suudan küll."

Valencia maraton toimub 6. detsembril.

Toimetaja: Henrik Laever

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