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Paide kerkis mõneks tunniks tabelis teiseks, aga Flora võttis koha tagasi

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Tallinna FC Flora
Tallinna FC Flora Autor/allikas: Ken Mürk/ERR
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Eesti jalgpalli meistritiitli kindlustanud Tallinna Levadia teenis pühapäeval järjekordse võidu, alistades võõrsil Kuressaare 2:0. Paide Linnameeskond alistas Narva Transi ning kerkis vähemalt mõneks tunniks liigatabelis teisele reale, aga Tallinna FC Flora taastas oma positsiooni.

Levadia rändas 32. mänguvooru raames külla Kuressaarele, kelle võit eelmisel nädalavahetusel Tallinna FC Flora üle kindlustas just Levadiale meistritiitli. Pealinnaklubi kingitust aga ei teinud, vaid teenis Kuressaare omavärava ja brasiillase Wendelli tabamustest 2:0 võidu.

Teise koha eest heitlev Paide Linnameeskond sai vajaliku võidu, alistades kodus JK Narva Transi 2:1. Paide läks 18. minutil Juan Palaciose tabamusest juhtima, aga narvakad jõudsid 47. minutil Wisdom Awusi väravast taas viigini. Otsustav tabamus sündis 78. minutil, kui Transi mängumees Murad Velijev omaväravaga hakkama sai.

Sel hooajal 57 punkti kogunud Paide kerkis selle võiduga liigatabelis teiseks, kuid Tallinna FC Flora teenis vaid paar tundi hiljem Tartu JK Tammeka üle 2:0 võidu (21. Sorga, 32. Alamaa) ja võttis ise teise koha sisse.

Kuigi Levadia (81 p) on juba meistritiitli kindlustanud, läheb heitlus hõbemedali nimel tihedaks. Flora (58 p) ja Paide (57 p) vahel on vaid üks punkt, lisaks tahaks medaliheitlusse sekkuda veel Nõmme Kalju (51 p).

Tabeliseis

1. Levadia 81 punkti
2. Flora 58
3. Paide 57
4. Kalju 51
5. Tammeka 47
6. Harju Laagri 44
7. Pärnu 36
8. Kuressaare 35
9. Nõmme United 31
10. Narva 20

Toimetaja: Kristjan Kallaste

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