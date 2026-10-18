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Põnevusmängu kaotanud tiitlikaitsja on naiste hokiliigas endiselt punktita

Jäähoki
HC Everest - HC Grizzlyz
HC Everest - HC Grizzlyz Autor/allikas: Julia Sevastjanova
Jäähoki

Eesti naiste hokiliigas peeti laupäeval kaks põnevat kohtumist. Tondiraba jäähallis alistas HC Everest valitseva Eesti meistri HC Grizzlyzi 5:3 ning Astri Arena jääl teenis hooaja esimese võidu HC Wolferines, kes sai 6:5 jagu HK Sädest.

Tondiraba jäähallis läks kohtumist juhtima HC Grizzlyz, kui Jana Bilorus viis oma naiskonna avakolmandikul ette. HC Everest suutis enne esimese kolmandiku lõppu mänguseisu viigistada, kui täpne oli Anna Fedjajeva.

Teise kolmandiku teisel minutil viis Karina Demina Everesti 2:1 juhtima, kuid kolm minutit hiljem Janika Väliste viigistas seisu. Veel neli minutit hiljem viis Olesja Prantsi värav Grizzlyzi taas ette ning teisele vaheajale mindi seisul 3:2.

Kolmanda kolmandiku alguses jõudis Everest taas viigini, kui Karina Demina viskas oma teise värava. Kolm minutit hiljem viis Alena Vasileva Everesti 4:3 juhtima ning kolm ja pool minutit enne kohtumise lõppu vormistas Vasileva oma teise tabamusega mängu lõppseisuks 5:3.

Astri Arenal peetud kohtumises sai HC Wolferines kirja hooaja esimese võidu, alistades HK Säde 6:5. Wolferines alustas mängu hästi ning läks esimese kolmandiku jooksul 2:0 juhtima. Skoori avas Ksenia Sarko ning teise värava viskas Kairiin Jõemets. Säde lõi kolmandiku keskel ühe värava tagasi, kuid Sarko teine tabamus viis Wolferinesi taas kaheväravalisse eduseisu ning esimesele vaheajale mindi seisul 3:1.

Teise kolmandiku alguses vähendas Anna Mykkänen Säde kaotusseisu ühe väravani, kuid Wolferines vastas kiiresti. Kairiin Jõemets viskas kaks väravat ning viis oma naiskonna 5:2 juhtima. Sama seisuga mindi ka teisele vaheajale.

Kolmandal kolmandikul alustas võimsat tagasitulekut HK Säde. Anna Mykkänen vähendas vahe 3:5-le, seejärel lõi Mari-Ly Vaher neljanda värava ning Helena Vassil tõi Säde viigini 5:5.

Kohtumise võiduvärava viskas aga kaks minutit enne lõpusireeni Kairiin Jõemets, kindlustades HC Wolferinesile hooaja esimese võidu.

Pärast nädalavahetuse mänge juhib naiste hokiliigat HC Everest kaheksa punktiga. HK Roosa Panter on kogunud neli punkti ning HK Säde ja HC Wolferines mõlemad kaks punkti. Valitsev meister HC Grizzlyz on seni punktita.

Toimetaja: Anders Nõmm

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