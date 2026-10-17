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Rooba viskas värava, kuid KooKoo õudus jätkus

Jäähoki
Robert Rooba.
Robert Rooba. Autor/allikas: Kari Koski/smliiga/X
Jäähoki

Eesti jäähokikoondislane Robert Rooba viskas Soome kõrgliigas oma hooaja teise värava.

Rooba leivaisa Kouvola KooKoo kaotas laupäeval karistusvisetega Oulu Kärpätile 3:4 (1:2, 2:0, 0:1, 0:0, 0:1). Eestlane sai kae valgeks avakolmandiku 5. minutil, kui kasutas hästi ära KooKoo arvulise ülekaalu. Kärpäti võiduvärava viskas karistusvisete teises ringis Andreas Okany. KooKoo on 14 mängust võitnud ainult ühe ning asub viie punktiga tabeli põhjas.

Kristjan Kombe ja David Timofejevi tööandja Kuopio KalPa sai kodus 3:1 (0:1, 3:0, 0:0) jagu Lahti Pelicansist. Kombe usaldati jääle 15 minutiks, Timofejev jälgis kogu kohtumist pingilt. Kaheksa kaotuse kõrvale viienda võidu saanud KalPa on tabelis 16 punktiga 13. positsioonil.

Toimetaja: Henrik Laever

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