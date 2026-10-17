Sputnik pidi kontinentaalkarikasarjas tunnistama ka Rumeenia klubi paremust

Kevadel klubi ajaloos teist korda Eesti meistriks kroonitud Kohtla-Järve Viru Sputnik mängib kontinentaalkarikavõistlustel 15-aastase vaheaja järel.

Reedene mäng Budapesti jäähokiakadeemia meeskonna vastu algas väljakuperemeestele õnnetult, sest juba teise minuti alguses realiseerisid ungarlased arvulise ülekaalu.

"Meil ei olnud selles mõttes plaani kohe esimestel sekunditel karistust saada, eks ju," ütles Sputniku kaitsja Pavel Prokopenko muiates. "Aga peab ütlema, et eks see natuke lõi meid sellest rütmist välja, sest ma usun, et kui me oleksime hoidnud seisu viigis viis kuni kümme minutit, siis mäng oleks võib-olla natuke teistmoodi läinud," lisas ta.

Käesolevat hooaega Eesti meistrivõistlustel kahe võiduga alustanud kohtlajärvelased kaotasid ungarlastele lõpuks 2:9. "Eesti liigas ei karistata eksimusi ära kogu aeg. Siin oli seda näha, et üks eksimus, kohe lüüakse ära. Nii kui kaotad kaitses oma mehe ära, siis ta lööb ära," selgitas Sputniku ründaja Allan Saar.

Saare hinnangul visati neile liiga palju lihtsaid väravaid. "Midagi sellist ei olnud, mida ei võiks vältida, ehk seis oleks võinud natuke parem olla. Aga nad on füüsiliselt natuke paremas vormis kui meie. Me suutsime kolm kolmandikku päris hästi mängida, aga olid need mõned olukorrad, kus nad olid meist lihtsalt natuke kiiremad."

Kontinentaalkarika etapi korraldamine Kohtla-Järvel annab küll võimaluse mängida kodupubliku ees, kuid klubile on see rahaliselt koormaks. "See on nii boonus kui ka tegelikult väga suur väljaminek, sest kogu see korraldus on läinud päris palju maksma. Eks me loodamegi nii sponsorite kui ka publiku toel neid kulusid kuidagi katta. Eesti kohalik hoki on praegu sellisel tasemel, kus ikkagi publiku arvukus mõjutab ennekõike võistkonna eelarvet," tõdes Prokopenko.

Laupäeval läks Viru Sputnik mängu juhtima

Teise vooru mängus läks Viru Sputnik laupäeva õhtul 956 pealtvaataja rõõmuks Brasovi Corona vastu Jan Lukatsi väravast (söötjad Maksim Tšaltsev ja Pavel Prokopenko) esimese minuti täitumisel 1:0 juhtima.

Kolmandiku lõpus lõid aga rumeenlased 23 sekundi jooksul kaks väravat (esimese neist arvulises ülekaalus mängides) ja avakolmandik lõppeski külaliste 2:1 võiduga.

Teise kolmandiku alguses suurendasid Corona mängijad vahet ja kuigi minut pärast nende väravat skoorisid kohtlajärvelased (Maksim Turosvki ja Nazar Punko söötudest lõi värava Rojs Alens Alups), läksid favoriidi rollis olnud külalised seejärel oma teed.

Teise kolmandiku lõpus oli seis 5:2 ja mängu lõpus teist õhtut järjest taas 9:2.

Rumeenia väravavaht tõrjus 18st pealelöögist 16, laupäeval Viru Sputniku väravat kaitsnud Mark Teor tõrjus 39st pealeviskest 30.

Turniiri viimases mängus kohtub Viru Sputnik pühapäeva õhtul kell 19 Zagrebi KHL-iga. "Horvaatide vastu me läheme kindlasti võitma. Ma ei oska öelda, kas me oleme neist paremad, kuid loodetavasti me oleme paremad," lausus Allan Saar.

Zagrebi meeskond kaotas reedel Brasovi Coronale 3:11 ja laupäeval jäädi alla Budapesti jäähokiakadeemiale 0:12.

Kontinentaalkarika järgmisesse ringi pääseb vaid Kohtla-Järve turniiri võitja. Selle selgub pühapäeval kell 15 algavas kohtumises Budapesti jäähokiakadeemia - Brasovi Corona.

Sarnane tabeliseis on ka samal ajal Leedus Elektrenais peetaval A-alagrupi turniiril, kus kaks võitu on Riia HK Mogol ja Kiivi Sokilil. Kaks kaotust on saanud Elektrenai Energia ja CH Jaca.