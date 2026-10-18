Bigbank võitis Balti liigas avamängu: tulemus on oluline, mitte numbrid

Bigbank alustas hooaega kindlalt, kui teenis kodupubliku ees Daugavpilsi Ezerzeme 3:0 (25:12, 25:23, 25:23). "Isiklikult ei tundnud, olles kolme-nelja punktiga taga, et võiks ära minna. Olen näinud, et me oskame mängida võrkpalli ja eeldasin, et tuleme ikka välja. Numbrid ei olegi olulised, tulemus on oluline. Mul ei ole vahet, kuidas kolm-null tuleb, peaasi et kolm-null on," rääkis Bigbanki libero Cris Karlis Lepp.

Tagasi platsil on eelmise hooaja pea täielikult vahele jätnud Valentin Kordas. 27-aastane Kordas seljatas pahaloomulise kasvaja, tegi vahepeal treeneritööd ning võiks väga hea hooaja korral ehk pretendeerida ka Eesti koondisse.

"Ei tea, kui kaua ma diagonaalis jätkan, meie põhidiagonaal taastub praegu. Tunne on väga hea. Nagu oli näha, kõik ei klapi veel nii hästi, kui peaks," rääkis Tartu nurga- ja diagonaalründaja.

Eelmise hooajaga võrreldes kuulub koosseisu päris mitu uut noort. Muuhulgas näiteks Argo Meresaare 17-aastane poeg Mattias ning diagonaalründaja Kaspar Timusk, kes on praegu vigastatud. Kandvad jõud on siiski kogenud tegijad. Kapten Martti Juhkami põlv lubas hooaja avamängus meeskonda aidata. "Eks peamegi see hooaeg temaga olema paindlikud ja õrnad (naerdes). Noored mehed tõstavad tasapisi pead. Loodan, et varsti on Timusk tagasi, mis kindlasti annab võistkonnale lisakäigu," rääkis peatreener Andrei Ojamets.

Kordase sõnul on noortelt vaja stabiilset mängu. "Meil ei ole vaja kangelast, on vaja ainult stabiilsust. Vastuvõtt korda, kaitses on vaja pallid üles tuua. Lihtsalt ole stabiilne, see on kõige tähtsam. Küll siis tulevad ilusad punktid ka!" ütles ta.

Välismaalasi on meeskonna koosseisus kaks. Põhikoosseisu kuulub neist austraallasest temporündaja Beau Graham.