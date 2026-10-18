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Poolfinaalis Venemaale kaotanud Eesti epeenaiskond võitis MK-etapil pronksi

Vehklemine
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Katrina Lehis ja Irina Embrich
Katrina Lehis ja Irina Embrich Autor/allikas: FIE - International Fencing Federation
Vehklemine

Eesti epeenaiskond teenis Marokos Casablancas toimunud MK-etapil mitu soliidset võitu, kuid pidi poolfinaalis Venemaa vastu kaotusega leppima. Pronksimatšis said eestlannad kindlalt USA-st jagu.

Eesti epeenaiste esimeseks vastaseks oli Türgi, kelle vastu võeti rabeda alguse järel lõpuks kindel 45:26 võit. Katrina Lehis ja Irina Embrich kaotasid kohtumise alguses oma minimatšid ja Julia Beljajeva alustas kolmandat vastasseisu Eesti 6:9 kaotusseisus, aga ülejäänud seitse minimatši võideti.

Eesti läks juhtima neljanda vastasseisu järel, kus Embrich alistas 8:5 Nilahsen Erteni; suureks kärises vahe seitsmenda minimatšiga, kus kogenud Embrich oli endast 28 aastat nooremast Nisan Dincelist üle 9:2. Beljajeva ja Lehise võitudega kasvas vahe lõpuks 19-torkeliseks.

16 parema seas läks Eesti epeenaiskond vastamisi Saksamaaga, kuid eestlannad näitasid võimu ning alistasid vastase 38:24. Neljandaks minimatšiks mindi juhtima 15:11 ning lähemale vastast enam ei lubatudki.

Veerandfinaalis mindi kokku tugeva Prantsusmaa koondisega, aga Eesti jätkas suurepärast hoogu ning jõudis kolmanda minimatši järel kuuetorkelise eduni. Pärast seda edu aina paisus ja pärast kuuendat matši juhtisid eestlannad juba kümnega, vormistades lõpuks kindla 45:34 võidu.

Poolfinaalis jäi Eesti naiskond pärast kolme minimatši Venemaa vastu 10:14 kaotusseisu, aga Beljajeva tegi seejärel suurepärase esituse ning jõudis viigini. Paraku see väga kaua ei kestnud ning Venemaa saavutas kuuenda minimatši järel 30:21 eduseisu. Sellest august välja kaevata ei õnnestunud ja Eestil tuli poolfinaalis leppida 34:45 kaotusega.

Pronksimatšis vehklesid eestlannad USA-ga, kes pidi tunnistama Itaalia paremust tulemusega 38:31. Ameeriklannad suureks takistuseks ei kujunenud ning Eesti nelik saavutas kindla 45:22 võiduga MK-etapil pronksmedali. Võitjaks tuligi Venemaa, kes alistas pingelises finaalis Itaalia 32:31.

Eesti epeemeeskond alistas avaringis Kreeka 45:31, aga pidi järgmises ringis tunnistama neljanda asetusega Itaalia paremust tulemusega 45:38. Meeste turniiril sai esikoha Kasahstan, kes alistas Venemaa meeskonna 45:40.

Toimetaja: Anders Nõmm, Kristjan Kallaste

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