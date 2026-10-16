Lühikavas rekordit nihutanud Levandi jättis selja taha Euroopa meistri

Novembri lõpus 21. sünnipäeva tähistav Levandi kogus reedel Budapestis lühikavas 81,50 punkti. Tema eelmine ISU võistluste lühikava rekord oli mullu Tallinnas saadud 77,45 punkti ehk tippmark paranes veidi enam kui nelja punkti võrra.

Lühikava järel on Budapestis kindlaks liidriks kuuekordne Itaalia meister Daniel Grassl 97,14 punktiga. Talle järgneb oma senist rekordit samuti veidi enam kui nelja punktiga parandanud Saksamaa iluuisutaja Genrikh Gartung (83,59).

Levandi edestas aga šveitslast Lukas Britschgit, kes tuli mullu Tallinna publiku ees meeste üksiksõidu Euroopa meistriks. 80,05 punkti kogunud Britschgi järel on viies ameeriklane Patrick Blackwell (78,44) ja kuues soomlane Matias Lindfors (77,51). Ka nemad parandasid oma senist tippmarki.

Meeste vabakava sõidetakse Budapestis pühapäeval, Levandi saab Eesti aja järgi jääle kell 16.45.