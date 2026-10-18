Kivioja loodab veel Hawaiil võistelda: saan ja tahan palju paremini teha

Hawaii Ironmani kurikuulus täispikk distants on katsumusterohke igale osalejale. Täispika triatloni maailmameistrivõistlustel oma debüüdi teinud Kaidi Kivioja meenutab nädalatagust võistlust tagantjärele helgetes toonides. Kuigi ta oli võistlusteks juunikuust alates valmistunud ja ühe täispika Ironmani Hamburgis ka selja taha jätnud, oli ikkagi ootusärevust, mis ees ootama hakkab.

"See oli juba ette teada, et see saab olema väga teistsugune kogemus. Mul oli väga suur aukartus selle raja ja võistluse vastu ja natukene hirm. Seesama hirm võib-olla hoidis mind natuke ka tagasi selle võistluse ajal, et ma ei jõudnudki nagu väga sellisesse kohta, kus ma oma piire oleksin kombanud," rääkis Kivioja ERR-ile.

"Ma ootasin, et see saab olema raske, aga tagantjärele mõeldes, ma arvan, et ma lihtsalt ei julgenud veel seekord nii palju pingutada, et ma jõuaksin sinna väga raskesse ja tumedasse kohta, Ma kartsingi, et kui ma sinna lähen, siis ma ei lõpetagi seda võistlust. Esimene kord mul oli ikkagi väga suur eesmärk see lõpetada."

Kõigil nii hästi ei läinud. Nii tuli tiitlikaitsjana stardis olnud norralannal Solveig Lövsethil leppida lõpuks kaheksanda kohaga, kui ta keha liidrikohal olles vahetult enne lõppu üles ütles. "See võistlus ja need tingimused on väga julmad ja see kuidas tal niimoodi, kilomeeter enne lõppu... See oli väga kurb. Aga samas ta ise võttis seda nagu tõeline tšempion, seda oli väga tore näha," rääkis eestlanna.

Kiviojal endal end väga tagant sundida ei tulnudki ja päris nii raskeid hetki ta ei kogenud. Tema sõnul tuli tal kogu võistluse vältel keskenduda ja ka toitumisele mõelda. Tänavused tingimused olid tema sõnul karmid nii ujumises kui rattasõidus, kus kimbutasid nii õhuniiskus kui tugev tuul.

"Isegi kui sa oled täiesti üksi seal kuskil 100 kilomeetri peal ratta seljas, sa ei näe enda ees kedagi, enda selja taga kedagi. See on üks selle võistluse väga raske koht, kuidas sa neid tunde - neli-viis-kuus tundi seda keskendumist hoiad, aga kogu aeg sul on millelegi mõelda ja selles protsessis olemine aitab edasi," rääkis Kivioja.

Kaidi Kivioja Autor/allikas: T100/Alexander Polizzi

Ta lõpetas Hawaii Ironmani debüüdil ajaga 9.27,38 ning 22. kohaga ning tunneb tagantjärele, et ehk oleks veelgi paremini saanud. "Ma läksin sinna võistlusele, mu edetabelikoht oli 40. Ma ületasin selle koha, aga samas ma ikkagi ju alati unistan ja eesmärgid on kõrgemad - selline TOP-15 ja ideaalsel päeval TOP-10 tundub, et miks mitte," rääkis eestlanna.

"Kui kõik läheb hästi ja tegelikult võistluse käigus ma nägin, et ma olen selleks võimeline. Edaspidi TOP-10 nimel võistelda tundub väga realistlik. Alguses oled rahul selle 22. kohaga, siis hakkad mõtlema, et oleks siit saanud kiiremini, sealt saanud kiiremini, siis oleks see koht parem, aga kui ma oleks saanud kiiremini, siis ma oleks ka teinud kiiremini. Praegu ma olen rahul suures pildis, aga tunnen, et ma saan ja tahan palju paremini teha," lisas Kivioja.

Ta loodab, et kui keha ja tervis vastu peavad ning õnnestub taas kvalifitseeruda, siis tuleb tal loodetavasti veel võimalus Hawaiil võistelda. Ironmani järgne nädalapikkune taastumine saab esmaspäeval läbi, misjärel alustab Kivioja taas Hispaanias treenimist. Novembris tahaks ta osaleda paaril T100 triatlonil, kui sinna peale pääseb.

"Ma tunnen, et on natuke vara veel hooaega ära lõpetada. Siiamaani olen viimased kolm aastat peaaegu detsembrini võistelnud, oktoobri keskel tundub veel vara. Tunnen, et olen vaimselt piisavalt värske, et edasi võistelda ja keha tundub ka olema valmis võistlema, et ma hooaega veel lõpetada ei taha," lõpetas Kivioja.