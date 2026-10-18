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Arsenal ja Brighton said võidulisa, ManU mängis viiki

Jalgpall
Noni Madueke
Noni Madueke Autor/allikas: SCANPIX/IMAGO/Focus Images
Jalgpall

Inglismaa jalgpalli kõrgliiga esikolmikusse kuuluvad Londoni Arsenal ja Brighton teenisid pühapäeval võidulisa.

Brighton alustas tabamustega juba varakult, kui neljandal minutil mindi vastase omaväravast juhtima. Vaid kolm minutit hiljem sai jala valgeks Diego Gomez ning kümnendal minutil mindi Yasin Ayari väravast juba kolmega juhtima. Teisel poolajal lõid värava veel Charalampos Kostoulas ja Jack Hinshelwood, vormistades Brightonile suure 5:0 võidu.

Brighton pani sellega Arsenalile pinget peale, aga valitsev meister sai Nottingham Foresti vastu 80. minutil kolm võidupunkti kätte, kui Noni Madueke mängu ainsa värava lõi.

Liigatabeli tipus jätkab kõik seitse kohtumist võitnud ja 21 punkti kogunud Manchester City, Arsenal on 18 punktiga teisel kohal ja Brighton 16 punktiga kolmandal kohal. Meistrite liiga kohtadele pääseb veel 13 punkti kogunud Londoni Chelsea, Liverpool on 12 punktiga viies.

Bournemouth teenis oma hooaja esimese võidu, alistades kodus Sunderlandi 2:0. Manchester United ja Leeds United mängisid 1:1 viiki, Leeds jätkab kümne punktiga seitsmendal kohal ja ManU seitsme punktiga 13. kohal.

Seitsmendale mänguvoorule tõmmatakse joon alla esmaspäeva õhtul, kui Tottenham võõrustab Coventry Cityt.

Toimetaja: Kristjan Kallaste

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