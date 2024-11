Himma: eesmärk on sõita stabiilselt hästi igal pool

Eeloleval nädalavahetusel saab algusega murdmaasuusatamise maailma karika sarja uus hooaeg. Martin Himma on senise ettevalmistusega rahul.

Sarnaselt teistele koondislastele algab Himma MK-sari nädalavahetusel Rukal. Suvine ettevalmistus on tõrgeteta tehtud, lõppenud nädalavahetusel vorm Olose võistlustel kontrollitud ja seal teenitud üheksas koht 10 km vabatehnikasõidus annab alust mõõdukaks optimismiks.

"Ise tunnen end hetkel päris hästi. Väga enesekindlalt. Laagrid on olnud päris head ja hetkel loodana ja arvan, et samm on edasi tehtud," lausus Himma.

"Suures pildis oli ettevalmistus vana, aga proovisin kvaliteeti kõvasti juurde panna. Ma arvan, et laagrites, taastumise ja rutiini poolest oli kõik palju parem kui eelnevad aastad."

Algava hooaja peaeesmärk on Trondheimi MM. Eriti seal sõidetav 10 km klassikadistants. Treener Aivar Rehemaa juhendamisel lähenetakse tiitlivõistlustele samm-sammult ja näiteks aastavahetuse Tour de Ski etappide osas langetatakse otsused jooksvalt.

"Sel aastal on minu eesmärk sõita igal pool stabiilselt hästi. Mingit suurt eesmärki kuskil võistlusel väga hästi sõita ei ole, aga loodan stabiilselt head hoogu näidata," ütles ta.

"Tour de Skile kindlasti lähen. Etappe võtan samm-sammult ja iga etapi järel vaatame, kas on mõtet edasi teha. Võib-olla on Tour de Ski ainuke koht, kus vaatan natuke MM-i poole ka. Kui terve tuur läbi teha, siis võib päris raske sellest välja tulla."