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Eesti võrkpallineiud said EEVZA turniiril esimese võidu

Võrkpall
Eesti neidude U-20 võrkpallikoondis
Eesti neidude U-20 võrkpallikoondis Autor/allikas: volley.ee
Võrkpall

Gruusias toimuval Ida-Euroopa Võrkpalliassotsiatsiooni (EEVZA) meistrivõistlustel mängiv Eesti neidude U-20 võrkpallikoondis teenis turniiri teises mängus võidu, kui 3:0 (25:14, 25:14, 25:19) alistati Armeenia.

EEVZA meistrivõistlused on ühtlasi Euroopa meistrivõistluste valiksarja esimeseks ringiks. Otse EM-ile pääseb turniiri võitja, kolm järgmist pääsevad valiksarja teise ringi.

Eestlannad pidid turniiri avamängus tunnistama Ukraina paremust tulemusega 3:0 (25:19, 25:13, 25:23). Laupäeval minnakse viimases mängus kokku Gruusiaga.

Eesti neidude U-20 võrkpallikoondis mängib koosseisus Siret Kaukver, Gertu Koik, Elisabeth Tomson, Hannemai Hanimägi, Grete Hendrikson, Maria Elizabeth Jefanov, Mariete Järvelaid, Susanna Elisabeth Rikand, Keira Liina Lukas, Kertu Kertner, Getter Utno, Karolin Raudla, Kertu Stamm ja Marie Miilen.

Peatreeneriks on Marko Mett, abitreenerid on Andres Toobal ja Margit Keerutaja-Must, ÜKE-treener ja füsioteraput on Timo Leikas ning mänedžeri ja statistiku tööd teeb Mihkel Sagar.

Toimetaja: Kristjan Kallaste

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