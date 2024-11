Ajalugu teinud Laine: täna jätsin veel palju laua peale

"Mul on nüüd kindlasti suur pinge maas, aga ma arvan, et selle pingelanguse asemel tunnen rohkem elevust eesolevaks. Tunnen, et täna jätsin veel palju laua peale, samas väga hästi nägin, mis on võimalik ja kui palju potentsiaali mul on. Olen juba valmis tööd edasi tegema ja paremaid tulemusi saavutama," rääkis Laine ERR-ile.

Laine sai avalaskumisel kirja aja 1.01,40, mis andis talle 81 stardis olnud mehe konkurentsis 27. koha. Sellega tegi Laine ajalugu, kui varem polnud MK-sarjas teise vooru jõudnud ükski Eesti mäesuusataja.

"Mulle tundus kogu sõit täitsa okei, aga ma kaotasin esimeses vaheajas ehk 14 sekundi peal juba seitse kümnendikku. Tean, et olen nõrk startija, eriti siis, kui start on nii-öelda lame nagu Levil oli, kuid esimeses vaheajas seitsme kümnendikuga kaotada pole aktsepteeritav. Kui täna oleks selline võistlus olnud, kus oleksin 31. koha saanud ja kümnendik oleks edasipääsust puudu jäänud, siis ma ei tea, mis ma oleks teinud. Õnneks oli ülejäänud sõit ikkagi piisavalt hea, et teise vooru jõuda."

Teises voorus võttis Laine endale eesmärgiks kohta parandada. "Minu ja kogu Global Racing Team'i mentaliteet on selline, et me ei tule lihtsalt 25. kohta püüdma ehk siis teises voorus võtsin endale eesmärgiks kõvasti ründama minna. Kahjuks oli mul terve nädala suuri raskusi enda suusasaabaste ja suuskade õige seadistuse leidmisega. Esimeses sõidus sellega kõik enam-vähem klappis, sain seadistuse paika, aga teises sõidus see enam ei sobinud. Kohe alguses tundsin, et ma ei tunne ennast suuskade peal üldse mugavalt ja sain aru, et pole mõtet suruda. Sellest hetkest sain aru, et suurem eesmärk on MK-punktid koju tuua."

Võrreldes varasemate MK-sõitudega oli Laine seekord rajal distsiplineeritum. "Mul ei olnud täna ühtegi lolli momenti. Sõiduvead, mis ma seni olen MK-sarjas teinud tulenesid sellest, et ma nii väga tahan kiiresti sõita ja teise vooru kvalifitseeruda. Ma hakkan liigutusi üle tegema. Täna võtsin hästi rahulikult. Keskendusin nende tehniliste asjade peale, millele tahtsin keskenduda ega hakanud kordagi rahmeldama. Tegin väga distsiplineeritud sõidu ega läinud üle oma varju hüppama."

Laine senine parim tulemus MK-sarjas oli 42. koht. Elu esimeste MK-punktide teenimine tema jaoks suures plaanis midagi ei muuda. "Tänane on lihtsalt üks väga suur kinnitus, et olen õigel teel ja see, mis me treeneritega teeme, toimib. Liigume õiges suunas. 30 parema sekka jõudmine oli suur eesmärk, aga suures plaanis on see üks vahe-eesmärkidest. Tuleb tööd edasi teha, et jõuda sinna, kuhu ma päriselt sihin."