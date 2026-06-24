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Kajak saavutas Kesk-Euroopa Porsche sarjas esikoha

Autosport
Markus Kajak
Markus Kajak Autor/allikas: Pille Russi
Autosport

Markus Kajak saavutas Slovakkias sõidetud Porsche Sprint Challenge Central Europe (PSCCE ) sarja teisel etapil võidu ja jätkab sarja liidrina.

Kajak võitis Slovakia Ringil toimunud teise võistlussõidu tšehhi Matyas Faiereisli ja leedulase Marius Bartkuse ees. Tiimikaaslase Eduardas Klepikasega autot jaganud Kajak esimeses võistlussõidus ei osalenud, ka selle võitis Faiereisl. Klepikas sai neljanda koha, vahendab autosport.ee.

"Slovakkia rada oli väga kiire ja tehniline, pikad ja komplekssed lauglevad kurvid," rääkis Kajak. "Rajaga kohanemine käis üpriski kiiresti, kodus sain simulaatoril käe soojaks teha, tegelik pilt oli natuke erinev, kuid suuri probleeme siiski ei olnud. Väga kuuma ilma tõttu oli rehvihaldus raske, kuid arvan, et sain sellega hästi hakkama."

100 miili sõidus saavutas meeskonna Dream 2 Drive tandem Kajak - Klepikas teise koha. Võitis üksi sõitnud Faiereisl. "Eduardas alustas sõitu, enne boksipeatust olime viiendad ja kaotasime esimesele 12 sekundit. Sõidu teises pooles võtsin mina üle ja lõpuks püüdsin liidri kinni, kahjuks ei olnud enam piisavat aega, et rünnata. Finišijoonel oli vahe 0,4 sekundit," rääkis Kajak.

Sarja liidrina on Kajak kogunud 50 punkti. Teine on Faiereisl 45 punktiga ja kolmas leedulane Mantas Janavicius 37 punktiga.

Sari jätkub 2.-4. juulini Poolas Poznanis sõidetava võistlusega. Kuna see kattub ajaliselt Itaalias Sarnos sõidetava kardispordi Euroopa meistrivõistluste etapiga, siis Kajak Poola etapil ei võistle. "Sellega läheb tiitli võitmine PSCCE sarjas raskemaks, sest ülejäänud etappidel ei tohi enam vigu teha," sõnas ta.

Ka käeoleval nädalal on Kajak kardiroolis, osaledes USA-s New Castle'is kohaliku Pro Kart sarja teisel etapil.

Toimetaja: Kristjan Kallaste

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