Talviku tegi motokrossi MM-etapil elu sõidu

Talviku alustas esimest sõitu hea stardiga, kuid andis lõpus mõned kohad ära ja lõpetas 17. positsioonil. Erki Kahro tuli esimeses sõidus 23. kohale, Kaarel Tilk katkestas pärast kukkumist.

Enne teist sõitu tegi Talviku oma masina seadistuses väikese muudatuse, mis andis koheselt tulemuse. Ta startis teist sõitu 15. kohalt ning saavutas lõpuks kaheksanda koha. Kahro lõpetas 19. kohal, Tilk teises sõidus rajale ei tulnud.

"Elu sõit sõna otseses mõttes. Täna kõik sujus ilusti. Juba hommikusel soojendusel tundsin ennast väga hästi ja suutsin esikümne aega näidata. Ma teadsin, et kiirus on olemas ja lihtsalt on vaja stabiilsust ja sõit kokku panna," rõõmustas Talviku.

"See on väga-väga magus tunne. Me oleme nii kaua selle tehnikaga kimpus olnud ja kuul on nii koos olnud, et mida teha ja kuidas teha, et oma potentsiaali näidata. Nüüd on lõpuks see palgapäev, millest oleme kaua unistanud," lisas ta.

Talviku on MXGP-sarjas pärast Läti etappi kokkuvõttes 25. kohal.

Kegumsis peeti ka Euroopa meistrivõistluste kuuenda etapi sõidud. EMX 250 klassis oli Sebastian Leok kolmest eestlasest parimana kahe sõidu kokkuvõttes 19. EM-sarja kokkuvõttes on 18-aastane Leok 16.

EMX 125 klassis teenis 14-aastane Lucas Leok etapi kokkuvõttes 12. koha. Käevigastuse järel tänavu esmakordselt EM-etapil osalenud 16-aastane Travis Leok sai 18. koha. Kvalifikatsioonis teist aega näidanud Lucas Leok oli parimas sõidus üheksas, EM-i kokkuvõttes on ta 12. positsioonil.

EMX ja MXGP sari jätkub 20.–21. juunil Itaalias Montevarchi krossirajal.