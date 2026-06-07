Mäsak domineeris kodutatamil: finaalis ei olnud plaanis, et matš nii kiiresti lõppeb

Kodune MK-etapp oli eestlastele edukas. Pühapäeval jõudis medalimatšidesse lausa neli eestlast. Kõige raskemas kaalukategoorias võttis eelmisel aastal esimeseks tulnud Marek-Adrian Mäsak taas kuldmedali. Kõik vastased alistas ta ipponiga, esimeses matšis kulus selleks minut ning poolfinaalis võttis see aega vaid 42 sekundit. Finaalis läks Mäsak vastamisi Montenegro judoka Stefan Koviniciga, kelle alistamiseks kulus eestlasel 61 sekundit.

"Finaalmatšis mul ei olnud plaanis kindlasti, et see matš nii kiiresti lõpeb. Minu treener Vladimir Stepanjan, meil oli selline kava, et ma alguses võtan enda jaoks mugava haarde ja kontrollin umbes minut-kaks, aga loomulikult kui tuleb juhus, siis kasuta ära. Vastane seisis minu jaoks alguses suhteliselt ebamugavalt, aga siis ma suutsin pöörata ta enda jaoks mugavasse positsiooni ja sealt ma sain sooritada eduka heite," selgitas Mäsak.

Raskekaalus jõudis pronksimatšini Kabriel Kirna, aga pidi seal tunnistama kreeklase Panagiotis Papanikolaou paremust. End kullale maadelnud Mäsak jäi eriti rahule oma heidete kvaliteediga. "Ma tavaliselt oma matše ette ei vaata. Ma teadsin, et vahet pole, mis vastane tuleb, ma pean täna näitama enda maksimumi," märkis ta.

Pronksimatšini jõudsid nii kaalukategoorias kuni 81 kilo võistelnud Saad Dikajev kui ka kuni 90-kiloste konkurentsis Kirill Komin. Mõlemad jõudsid medalimatšini läbi lohutusringi, aga kaotasid. Dikajev pidi tunnistama prantslase Luca Otmane paremust.

"Neljandas või kolmandas matšis mul läks hüppeliiges. Ma ei tea, midagi juhtus temaga ja oli väga raske maadelda sellega ja õlg valutas," tõdes Dikajev.

Kuni 100 kiloste seas langes juba esimeses ringis välja aga Jakob Vares, kellelt oodati samuti medalit. "Mul on tunne, et ma pean judo reegleid hakkama üle vaatama. Just hakkasin oma tempot leidma ja arvasin, et oli maas maadlus, aga oli hoopis püsti ja sinna see punkt läks ja kolm sekki oli jäänud," sõnas ta.

Lisaks Mäsakule tuli kodusel võistlusel kuldmedalile ka laupäeval naiste raskekaalus võidutsenud Emma-Melis Aktas. Riikide arvestuses saavutas Eesti teise koha.

Edasi keskenduvad Eesti judosportlased olümpiapunktide kogumisele.