Noored suusatajad alustavad talvehooaega Tartus staadionijooksudega

Järgneval kolmel talvel kannab sari nimetust Nõo Snacker Noorte MK, sest sarjale otsustas väga olulise panuse anda Nõo Lihatööstus.

Esimene etapp peetakse 12. oktoobril Tartus Tamme staadionil, kuhu tuleb kokku kogu Eesti noorte suusaparemik. Starti on oodata üle 400 suusanoore üle terve Eesti ja ka Lätist. "Eelmisel aastal sisse viidud uuendus, lisada suusasarja staadionijooks, on tänaseks sportlaste ja treenerite poolt omaks võetud ja noorsuusatajad on oma suvises ettevalmituses oluliselt kasvatanud jooksutreeningute osakaalu," sõnas sarja projektijuht Jaak Teppan. "Kes jõuab kiiresti ja kaugele joosta, küll see juba väle ka suusarajal on," lisas sarja teine eestvedaja Tanel Ojaste muheledes.

Lisaks põhivõistlustele toimuvad Tartus ka Limpa Suusakooli sportlikud tegevused ning lastejooksud, mis pakuvad kõige pisematele võimaluse sportlikuks ajaviiteks. Samuti on kohapeal võimalik keha kinnitada, kõhutäis kõigile võistlusest osavõtjatele on toetajate abiga täiesti tasuta.

Nõo Snacker Noorte MK-sari koosneb tuleval hooajal kokku seitsmest etapist, mis viiakse läbi viiel erineval nädalavahetusel. Esimesele, oktoobrikuisele jooksuetapile järgnevad mõõduvõtmised toimuvad detsembrist märtsini juba suuskadel. Kavas on mitmekesised võistlusalad nagu suusakross, jälitussõidud ja sprindid. Sarivõistlus pakub noortele sportlastele mitte ainult võistlemisrõõmu, vaid ka võimalust veeta aega koos kaaslastega ning nautida suure võistlusega kaasnevat melu.

Sellel hooajal on võimalik sarja etappide kokkuvõtteid vaadata ka ERR-i vahendusel, kui igal neljapäeval pärast toimunud suusasarja osavõistlust hakkab ETV ja ETV2 ekraanil eetris olema saade möödunud nädalavahetusel toimunuga.