Suursoosikud jõudsid tennise Eesti meistrivõistlustel kindlalt poolfinaali

Meeste poolel sai kindlaima võidu kahekordne Eesti meister (2017 ja 2022) Kristjan Tamm (1), kes alistas Aleksandr Kvitši 6:1, 6:1. Kuid mullune finalist Markus Mölder (2) pidi kulutama kolm setti, et võita Sten Hiiesalu 6:3, 3:6, 6:3 ja Siim Troost (3) päästma kaks settpalli, et alistada Kert Kilumets 6:2, 7:6.

"Väga raske mäng oli, eriti teine sett," ütles Troost. "Kert väga hästi ründas tõusvat palli. Oli lähedal, et pidanuks mängima ka kolmanda seti, aga kaks settpalli õnnestus päästa. Täna esimest korda mõjutas ka palavus." Suurem favoriit on Troost paarismängus koos Johannes Seemaniga. "Ka seal oli eile noorte vastu raske mäng. Võib-olla olime oma servil natuke paremad kui nemad. Mängudest väsinud ma veel pole, sest saime paarismängus ühe loobumisvõidu ja ilmad polnud seni nii soojad, et kurnaks."

Kuna Seeman (4) andis täna meeste üksikmängu neljandas veerandfinaalis loobumisvõidu Robin Partsile, sattus ohtu eesmärk võita paarismängu kuld, kuid Eesti Tennise Liidu peasekretäri Allar Hindi sõnul teeb Seeman siiski paarismängu finaalis kaasa. Meeste poolfinaalides kohtuvad Kohtuvad Tamm – Parts ja Mölder – Troost.

Naiste üksikmängus alistas Elena Malõgina (1) Laura Rahneli tulemusega 6:2, 6:3 ja tiitlikaitsja Maileen Nuudi (2) Grete Gulli (5) 7:6, 6:2. "Olin natuke üllatunud, et Grete mängis agressiivselt ja julgelt," ütles Nuudi. "Pidin olema kannatlik ja usaldama enda mänguvõimeid. Usun, et sain hakkama. Teises setis hakkas ta rohkem väsima, aga mul õnnestus taset tõsta. Võin üldiselt mänguga rahule jääda, oli palju häid punkte mõlemalt poolt."

Välja langes mullu Nuudi vastu finaali mänginud Anet Angelika Koskel (6), kes kaotas Valeria Gorlatšile 4:6, 4:6. Juba pühapäeval peetud naiste paarismängu veerandfinaalis torkas silma, et Koskel, Helena Narmont ja Rahnel pole kuigi heas vormis ja nüüdseks on nad kõik langenud välja nii üksik- kui naispaarismängus.

Neljas poolfinalist on Anna Maria Tottrup (7), kellel oli loosiga natuke rohkem õnne. Täna alistas ta Polina Ramenskaja 6:2, 6:3. Homsetes poolfinaalides kohtuvad Malõgina – Gorlatš ja Nuudi – Tottrup.

Õhtul mängiti segapaarismängude poolfinaale. Neist esimeses olid varem väljakul käinud Kilumets/Gull vastamisi puhanud Denis Maijorovi ja Andrea Rootsiga (3). Kuigi Saaremaa paar tõi teises setis mängu murrangu, oli see ajutine ja puhanum duo Maijorov/Roots võitis 6:1, 4:6, 6:1.

Teises poolfinaalis olid kõik mängijad käinud enne üksikmängus väljakul, seega oldi võrdses seisus. Mäng ise algul võrdne polnud, aga alates teisest setist läks põnevaks. Kvitš/Gorlatš (2) alistasid Hiiesalu/Rahneli 6:0, 5:7, 7:5.