Tennise Eesti meistriteks tulid Malõgina ja Tamm

Kaks tundi ja 15 minutit kestnud mängus oli Malõgina esimese servi õnnestumise protsent 86, oma esimeselt servilt võitis ta 68 protsenti mängitud punktidest. Nuudi samad näitajad olid 71 ja 51.

"Mäng oli raske, nii Maileen kui mina mängisime hästi. Kolmandas setis õnnestus mul natuke ette murda ja siis edu hoida, aga tegelikult oli mäng täiesti võrdne. Vaja oli kannatlikkust, oodata soodsat momenti ja siis rünnata kiirustamata," rääkis Malõgina ERR-ile.

Maailma edetabelis 458. kohal olevale Malõginale on see kolmandaks Eesti meistritiitliks, finaali võitis ta ka aastatel 2020 ja 2022. Nuudi mängis finaalis teist aastat järjest, mullu loovutas ta esikohamängus Anet Angelika Koskelile vaid ühe geimi.

Enne naiste finaali selgusid võitjad segapaarismängus, kus Aleksandr Kvitš - Valeria Gorlatš alistasid 7:5, 7:6 (3) Denis Maijorovi ja Andrea Rootsi. Mõlemad võitjad said karjääri esimese kuldmedali Eestis.

Meeste üksikmängufinaalis alistas esimesena asetatud 26-aastane Kristjan Tamm endast seitse aastat noorema Markus Mölderi üle kahe ja poole tunni kestnud finaalis 6:4, 3:6, 6:3, 7:6 (4).

"Esimest setti me ei mänginud liiga kvaliteetselt. See oli selline... rohkem servimine ja tõrjevead. Aga teises, kolmandas ja neljandas setis läks päris heaks mänguks," tõdes Tamm. "Tema tõstis taset ja ma tõstsin ka taset - hea mäng oli lõpuks. Servil oli väike vahe sees, aga muidu oli võrdne. Mõlemal tuli vahepeal selliseid auke sisse ja mul oli neid mõni vähem."

Tamm tuli Eesti meistriks kolmandat korda, esimest korda seitse ja viimati kolm aastat tagasi. Vaatamata tagasilöökidele - viimase kahe aasta jooksul on tal olnud õla- ja hüppeliigese operatsioon - püüdleb Tamm edasi unistuse poole.

"Ma olen põhimõtteliselt pidanud juba kolm korda nullist alustama. Loodame, et nüüd jäävad asjad püsima ja saab mängida täiega. Olla edetabelis Eesti parim meestennisist läbi - see on minu eesmärk," rääkis Tamm.

