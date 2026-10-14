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Malõgina alustas Birminghamis kindlalt, Nuudi andis loobumisvõidu

Tennis
Elena Malõgina
Elena Malõgina Autor/allikas: Caldas da Rainha Ladies Open/Facebook
Tennis

Eesti esireket Elena Malõgina (WTA 265.) mängib sel nädalal Birminghamis W35 turniiril ning alustas teisipäeval kindla võiduga.

Malõgina langes Birminghamis eelmisel aastal avaringis välja, küll aga sai häid tulemusi kahelt järgnevalt turniirilt, kirjutab tennisnet.ee. Seekord oli Malõgina asetatud kolmandana ja juba on tal mullusega võrreldes parem tulemus kirjas, sest ta alistas briti Victoria Alleni (WTA 460.) 6:2, 6:2. Oma servigeimi Malõgina teisipäeval ei kaotanud ja mõlemas setis asus ta kiiresti juhtima.

Teises ringis on Malõgina vastane 28-aastane jaapanlanna Mayuka Aikawa (WTA 569.). Varem nad omavahel üksikmängus kohtunud ei ole, aga paarismängus on olnud vastamisi. Seekord Malõgina Birminghamis paarismängus ei osale.

Äsja Ungaris turniiri võitnud Maileen Nuudi sõitis nüüd Horvaatiasse Boli W15 turniirile, aga andis seisul 4:6, 1:3 loobumisvõidu Armeenia tennisistile Ani Amiraghjanile (WTA 773.) Amiraghjan sai Eesti koondisele saatuslikuks tänavusel Billie Jean King Cupi III grupi turniiril, kui ta alistas Elizaveta Anikina.

Toimetaja: Anders Nõmm

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