Alevi maratonsõidu rikkus kukkumine: korralik sõit läks nahka

Ainsa Eesti mehena Holmenkolleni rajale läinud Alev tõusis 20-ndaks kilomeetriks tagumistest ridadest 30 parema hulka, kuid kukkus eelviimasel ringil ja lõpetas sõidu 34. kohaga.

"Rajal oli enesetunne väga hea. Tõusudel sain hästi vedada ja üritasin seal mehi maha raputada. Just eelmisel nädalal sain naljatada, et viimased paar aastat olen laskumistega julgelt tööd teinud. Kuskil midagi ei karda, lähen julgelt peale ja tavaliselt saan sellega edumaa sisse. Aga siin olid mul ühel laskumisel prillid nii udused, et mitte midagi ei näinud ning järsku olin pikali ja pundist 30 sekundi kaugusel," selgitas Alev.

"Kaks meest sain kätte ja kolmas oli püüdmisulatuses, aga tänu kukkumisele jäid kuus-seitse meest ikkagi ettepoole. Korralik sõit läks nahka," tõdes Alev.

Võitjale Johannes Hosflöt Kläbole kaotas eestlane kolme minuti ja 23 sekundiga. "Ma tundsin sel hooajal esimest korda, et suusad on suurepärased. Sain sõbralt kaks paari ja mõlemad olid supersuusad," märkis Alev. "Mul oli lausa lust sõita. Õnneks annab sõbraga läbi rääkida, et suusad endale vahetada. Sõber pole pikamaasõitja, nii et ta ei kasuta neid väga tihti."

Murdmaasuusatamise MK-sarjas on veel ees sõidud Norras Drammenis ja Rootsis Falunis.