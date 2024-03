Alev Oslo maratoni eel: ägedaid etappe on igal pool, aga see on midagi muud

"50 km on iga hooaeg mu jaoks üks põhilisi distantse," rääkis Alev Oslos ERR-ile. "Viimasel ajal on nii, et mida pikem distants, seda parem on. Vabatehnika on küll läinud paremini sel distantsil, aga ootan pingsalt."

Varem kolm aastat Oslos elanud Alevi kodu on nüüd Lillehammeris, aga tema sõnul on sõbrad ja endised treenitavad pühapäeval ikkagi raja ääres ehk fänne peaks olema omajagu. "Üleeile pandi juba metsa kämpinguid püsti, mets on rongi pealt tulevat rahvast paksult täis. Ägedaid MK-etappe on veel igal pool, kus on palju rahvast, aga Holmenkollen on päris midagi muud," tõdes ta.

"See hooaeg on alates Rukast ja detsembris saadud koroonaviirusega olnud päris raske. Loodan ikka 50 km sõidule, pikemad distantsid on mulle sobinud. Veebruar on nagu detsember-jaanuar, ei saa kuidagi rahule jääda. Päris katastroofiks ei saa kutsuda, aga tagasihoidlikud tulemused on küll olnud jah," sõnas Alev senise hooaja kohta.

Alevile aitab sõiduks suuski määrida Raul Seema, testimisel on abiks sõbrad. "Kaks spordipoodi on juba mulle suuski välja pannud, et saaks üldse midagi kokku: enda suusad jäid testist juba välja. Mitmete inimeste koostöös saan suusad starti vähemalt," naeris Alev.