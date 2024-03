Norra mäesuusatäht naaseb tippsporti Brasiilia lipu all

Eelmise aasta lõpus karjääri lõppenuks kuulutanud Norra mäesuusataja Lucas Braathen teatas neljapäeval, et naaseb tippsporti, kuid teeb seda Brasiilia lipu all.

Norra suusaliiduga tülli läinud ning eelmise aasta oktoobris tippspordist taandunud 23-aastane Braathen teatas neljapäeval, et on otsustanud ikkagi tippsporti naasta. Mullu mäesuusatamise MK-sarjas slaalomi väikese kristallgloobuse võitnud Braathen teeb seda aga oma ema kodumaa Brasiilia lipu alt.

"See on riik, kus avastasin oma armastuse spordi vastu. Ma olen väga uhke, et saan neid esindada MK-sarjas, maailmameistrivõistlustel ja ka olümpiamängudel," sõnas mäesuusatäht.

Braathen lisas, et tundis tippspordist eemal olles puudust igapäevasest tööst maailma parimaks saamise nimel. "Ma sain aru, kui keeruline see on. Ma ei saanud veeta piisavalt aega tegevuse kallal, mis mulle kõige enam rõõmu toob. Ilmselt kõige veenvamaks faktoriks olid aga kõik need hetked, mida ainult sport pakkuda saab," sõnas mäesuusataja.

Red Bulli korraldatud üritusel võttis sõna ka Brasiilia talispordiliidu juhataja Anders Pettersson, kes ütles, et Braatheni saabumine on riigi jaoks talispordis märgilise tähtsusega. "Ta on eeskujulik, üks maailma parematest ja tema kohalolu toob meie sportlastele positiivset arengut," sõnas Pettersson.

Braathen ütles, et rändas pärast oktoobrikuist pressikonverentsi Sao Paulosse, kus jälgis ka MK-sarjas toimuvat. "Ajapikku läks vaatamine aina keerulisemaks ja keerulisemaks. Mingil hetkel jaanuaris rääkisin partneritega, misjärel võtsime Brasiilia alaliiduga ühendust," selgitas mäesuusatäht.

Norra suusaliit vabastas sportlase litsentsist ilma takistusteta, mis tähendab, et Braathen saab oma kogutud FIS-i punktidega vabalt Brasiilia lipu alla kolida. "Oleme õnnelikud, et Lucas taas suusatab. Me tahaksime teda küll Norra eest võistlemas näha, aga austame ta otsust," sõnas mäesuusatamise juht Claus Johan Ryste.