Norra mäesuusatäht lõpetas 23-aastaselt karjääri: see ei pakkunud rõõmu

Norra mäesuusataja Lucas Braathen otsustas paljude jaoks ootamatult juba 23-aastaselt tippsportlase karjäärile joone alla tõmmata. Reedesel pressikonverentsil sõnas ta, et see ei paku talle enam soovitud rõõmu ja vabadust.

"Ma olen peaaegu alati valinud selle tee, mis teeb mind kõige õnnelikumaks," lausus eelmisel hooajal slaalomi arvestuses kristallgloobuse võitnud Braathen. "See on see, mis mulle loeb. See on minu edudefinitsioon."

"Mitte tulusad koostöölepped, milles olen osaline. Ja ka mitte see fakt, et kui ma viimati võistlesin, siis olin selles maailma parim. Küsimus on selles, kas see teeb mind õnnelikuks või mitte."

Sel nädalavahetusel ootab Söldenis ees hooaja esimene MK-etapp ja Braathen teatas loobumisest selle eel toimunud pressikonverentsil. "Rääkisin sellest oma võistkonnakaaslastele eile õhtul. See oli raske. See oli täiesti kohutav, aga see oli ka väga ilus."

Braathen on olnud nende Norra sportlaste seas, kes on viimasel ajal ristanud piike riigi suusaliiduga. Ta pole olnud rahul sportlastele pakutava koostöölepinguga.

Alaliidule ei meeldinud, et sportlane reklaamis rõivafirmat J. Lindeberg ja edastas neljapäeval sportlasele trahvikviitungi turundusõiguste rikkumiste pärast. "Äärmiselt lugupidamatu suhtumine," kommenteeris ta Norra suusaliidu tegevust.

Braatheni sõnul ei sündinud loobumisotsus siiski protestina ja enda sõnul oli ta tegelikult selle langetanud juba neli nädalat tagasi. "Esimest korda enam kui poole aasta jooksul, pärast selle otsuse tegemist, tunnen end õnnelikuna," lisas ta.

"Ja esimest korda aastate jooksul tunnen end vabana. Igaüks, kes mind tunneb, see teab, et vabadus on üks minu suuremaid edu- ja rõõmuallikaid," kommenteeris norralane ega usu, et enam tippsporti naaseb.

"Aga kui see mingi stsenaariumi korral juhtub ja ma otsustan naasta, siis juhtuks see täiesti teistsuguses maailmas."

Braathen tiitlivõistlustel suurte saavutusteni ei jõudnud, aga teenis MK-sarjas kokku viis etapivõitu: kolm slaalomis ja kaks suurslaalomis. Neile lisandus veel seitse madalamat pjedestaalikohta: kaheksa slaalomis ja neli suurslaalomis.