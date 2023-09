Norra suusaelus keeb, Kläbo ja mäesuusatajad vaidlevad alaliiduga

Norra murdmaasuusatäht Johannes Hosflöt Kläbo lahkus eelmise hooaja lõppedes koondise juurest ja alustas uue hooaja ettevalmistut teistest eraldi. Tegemist pole millegi täiesti tavapäratuga, aga Kläbo peab seetõttu enne hooaja algust andma alaliidule koostööallkirja, mida pole aga seni juhtunud, sest tema ja mõned teised tippsportlased pole rahul Norra suusaliidu turundusõiguste poliitikaga.

Kläbo ja veel mõned talialade tippsportlased, nende seas mäesuusatajad Aleksander Aamodt Kilde ja Lucas Braathen on palganud oma esindajaks jurist Paal Kleveni, kes peab suusaliiduga läbirääkimisi. Norra ajakirjandusse jõudnud materjali kohaselt ei lähe asjad aga sugugi hästi.

Kleveni alaliidule saadetud kirjast selgub, et 8. septembril toimus tema ja alaliidu esindajate, nende seas ilmselt ka president Tove Moe Dyrhaugi vahel kohtumine. Pärast kokkusaamist presenteeris suusaliit toimunut kui kokkuleppele jõudmist, mis ärritas Klevenit.

"Mäesuusatajate ja Johannes Hösflot Kläbo nimel saan siinkohal teada anda, et need sportlased ei sõlmi mingit rahvuskoondise lepingut," seisis Norra väljaande VG andmetel Klevenilt alaliidule saadetud kirjas. "See "kokkulepe", mis siit ilmneb... on täiesti vastupidine sellele, mida osapooled arutasid ja mis järeldustele meie 8. septembri kohtumisel jõudsid."

Sportlased soovivad oma turundusõigusi iseendale hoida. Kleveni sõnul sai alaliit sellest omaenda õigusosakonna saadetud teate järgi otsustades aru. "Seetõttu on üsna imelik, et nüüd esitatakse seda kui probleemi," kirjutas Kleven. "Väga kahetsusväärne, et NSF esitleb kokkulepet, mis ei vasta tõele ja igal juhul tulnuks see "raport" saata enne mingite kommentaaride jagamist mulle."

Väljaanne VG proovis Klevenilt täiendavat kommentaari saada, aga sportlaste esindaja keeldus.

Talispordihooajani pole enam palju aega. Mäesuusatamise MK-sari algab juba oktoobri lõpus Söldenis, murdmaasuusatamise oma 24. novembril Rukal. Suusaliidu president Dyrhaug on siiski optimistlik. "Tegeleme lahenduste leidmisega ja usume väga, et jõuame selleni enne hooaja algust," lausus ta. "Suusaliidu juhatus tegeleb teemaga nii kiirelt kui võimalik."

Hetkel Ameerika Ühendriikides kõrgmäestikulaagris viibiv Kläbo on andnud varasemalt mõista, et võib algavast murdmaasuusatamise hooajast ka kõrvale jääda ja keskenduda tegemistele endise tippsuusataja Petter Northugi võistkonna Janteloppeti koosseisus.