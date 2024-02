Laupäeval said alguse 50. Tartu maratoni sündmused

Esimest korda Tartu Maratoni ajaloos sai 50. juubeliaastal lisaks tavalisele klassikalisele maratonile läbida 31km distantsi ka vabatehnikas, et võimaldada osalus ka nendele, kes klassikastiili ei harrasta.

See muutus tõi starti kohe ligikaudu 900 osalejat 18 erinevast riigist. Lisaks vabatehnikale peeti ka teatesõidud, lastesõidud ja retrosõit.

"See oli selline korraldajate tunnetus, et on hulk suusatajaid, kes on seni Tartu maratonilt kõrvale jäänud, sest nad ei ole soovinud sõita klassikat," ütles korraldaja Oliver Kivimäe. "Tahavad sõita vabatehnikas ja arvasime, et neid on nüüd piisavalt ja tuli välja, et neid ongi piisavalt palju."

Kui tegelikult vabatehnika distantsil võitjaid välja ei kuulutatud, siis parim oli Võru Suusaklubi sportlane Sander Taan, kes läbis distantsi ühe tunni ja kahekümne ühe minutiga.

Taani enda sõnul oleks ka vabatehnika sõit võinud olla 63 km, nagu klassikaline maraton. "Ütleme nii, et kes suusatada tahab, see suusatada saab. Pole hullu midagi. Kuna vabatehnika on mu tugevam külg ja klassikat nii palju harjutanud ei ole, siis teen seda, mida paremini oskan," sõnas Taan. "Ma arvan, et on veel minusuguseid, kes uisku võib olla sõidavad parema meelega ja neile kindlasti hea võimalus."

Pühapäeval kell 9.00 antakse start 63 km pikkusele klassikamaratonile.