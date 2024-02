Pärast jäise Tartu maratoni läbimist võib oodata määrdekontroll

Kui traditsioonilised klassikatehnikadistantsid on kavas pühapäeval, siis laupäeval sõidetakse Tartu maratonil esmakordselt 31-kilomeetrine vabatehnikasõit.

Tänavu on oodata äärmiselt kiiret ja jäist rada, aga praegused ilmaprognoosid mängivad Tartu maratoni peakorraldaja Indrek Kelgu sõnul rohkem ürituse kasuks.

"Prognoos on täna võib-olla rajakontekstis selline, et Otepää kuni Palu võib olla väga-väga head oludega. Üldse mitte nii jäine rada kui võiks karta," lausus ta ERR-ile.

"Palult Elvasse võib rada olla jäisem, aga teisalt on ta valdavalt siledam lõik. Kui mõelda, et suusatajad on lõpupoole rohkem väsinud ja mida libedam rada, siis seda lihtsam võiks ju sõit ka olla. Mingeid väga keerulisi laskumisi siis enam ka ei ole."

Suusatajaid on valmis abistama kuus kiirabibrigaadi ja seitse meditsiiniteenistuse mootorsaani. Kelgu sõnul saavad osalejad kukkumiste vältimiseks ka ise palju ära teha.

"Püüda hoida mõistlikku pikivahet ja mitte visata end pikali, kui nähakse kauguses kedagi teist kukkunut, vaid eesmärk võiks olla eesmärk laskumisel püsti jääda kuni võimalik. Kui see on tõesti vältimatu, siis sabapidurit panna," õpetas Kelk.

Kuna sellest hooajast on rahvusvaheline suusaliit keelanud fluori sisaldavate suusamäärete kasutamise, siis leiab ka Tartu maratonil aset pisteline kontroll. Ennekõike kontrollitakse määrete kasutamist eliitgrupi suusatajatel.

Finišis vaadatakse üle kõik auhinnalise koha saanud sportlased. "Esmajärjekorras keskendume sellele, et Tartu maratoni võitjad oleks kindlasti ausal teel oma võidu pälvinud," lausus Kelk.

"Kui aega ja jõudu jääb üle, siis me võib-olla profülaktika mõttes ja aru saamaks, mis tegelikult toimub, võtame ka mõne harrastussuusataja suusad testimisse. Aga mingeid karistusi kindlasti kartma ei pea."

Pühapäevasel põhidistantsil pääseb sõitma 5200 sportlast. Viimati oli Tartu maratonil rohkem kui 5000 startijat üheksa aastat tagasi.

