Connor McDavid on pidurdamatus hoos

Oilers alistas läinud ööl kodujääl lisaajale läinud heitluses Minnesota Wildi 4:3 (1:1, 2:0, 0:2, 1:0). McDavid dirigeeris omade rünnakuid kolme väravasööduga, millest kaks realiseeris normaalajal väravaks Leon Draisaitl ja lisaajal tõi võidu Evan Bouchardi tabamus. Oilers sai üheksast mängust seitsmenda võidu ning hoiab läänekonverentsis teist kohta. Liider Vegas Golden Knights edestab neid vaid ühe punktiga, seejuures on Oilers pidanud kaks mängu vähem.

29-aastane McDavid juhib liiga resultatiivsustabelit 26 punktiga, olles visanud kuus väravat ja jaganud uskumatuna näivad 20 väravasöötu. Resultatiivsustabelis järgnevad talle 18 punktiga Bouchard, Auston Matthews ja Jack Eichel. Väravasöötude arvestuses hoiab teist kohta Eichel, kes jääb McDavidist juba maha seitsme söödupunktiga.

McDavid jõudis 20 väravasööduni kõigest üheksa mänguga, mis on uus NHL-i rekord. Seni jagasid tippmarki (10 mängu) Pat LaFontaine, Mario Lemieux ja Wayne Gretzky. McDavidi panusest Oilersi edusse annab aimu seegi, et meeskond on ilma tema abita visanud vaid 15 väravat. Kui kanadalane jätkaks praeguses tempos põhihooaja lõpuni, siis koguneks tema arvele 242 resultatiivsuspunkti, millega ületaks Gretzkyle kuuluva rekordi lausa 27 punktiga.

Ööl vastu reedet võõrustab Oilers valitsevat meistrit ja idakonverentsi liidrit Carolina Hurricanesi, kes sai teisipäeval võõrsil 6:3 (2:2, 1:1, 3:0) võidu Vancouver Canucksi üle.

Ülejäänud tulemused:

Vegas Golden Knights - Tampa Bay Lightning 2:6

Seattle Kraken - Detroit Red Wings 4:3 (kv.)

Dallas Stars - Boston Bruins 3:2 (la.)

St. Louis Blues - Winnipeg Jets 2:1

Columbus Blue Jackets - Toronto Maple Leafs 2:6

Montreal Canadiens - San Jose Sharks 3:4 (la.)

New Jersey Devils - Colorado Avalanche 4:3

New York Islanders - Anaheim Ducks 3:2

Washington Capitals - Los Angeles Kings 2:5