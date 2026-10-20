Eesti hokinoored said Soome SM-sarjas kirja võidu ja kaotuse

Kui laupäevases kohtumises TPS-i vastu ei õnnestunud Eesti noortel väravat lüüa ning vastased said kirja 6:0 võidu, siis pühapäeval EVU vastu peetud mängus alustas Team Eesti suurepäraselt, kirjutab Eestihoki.ee.

Esimese kolmandiku järel juhiti koguni 4:0. Väravad viskasid Konstantin Kossenkov, Karl Kaljuste, Jaromir Kuzmin ja Timur Hannanov.

Teisel kolmandikul õnnestus EVU-l kaks väravat tagasi lüüa ning kolmanda kolmandiku alguses jõuti ka viigini. Team Eesti ei andnud siiski alla ning kuus ja pool minutit enne normaalaja lõppu viis Nikita Ivanov Eesti uuesti juhtima.

EVU suutis aga kaks minutit enne kolmanda kolmandiku lõppu taas viigistada ning normaalaja lõppedes oli seis 5:5. Lisaajal väravaid ei sündinud ja mängu saatus otsustati karistusvisete järel.

Team Eesti poolelt realiseeris otsustava karistusviske Richard Nook, kindlustades meeskonnale 6:5 võidu.

Team Eesti U-16 järgmised kohtumised Soome SM-sarjas peetakse nädala pärast.