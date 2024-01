Rallisõitjatele jagati laupäeval välja hooaja esimesed punktid

Neuville heitles laupäeva vältel esikoha nimel Sebastien Ogier'ga (Toyota), kes teenis eelviimasel katsel võidu, mis oli tema legendaarse karjääri 700. katsevõit. Neuville näitas aga päeva lõpus suurepärast tempot ja teenis katsevõidu, millega tõusis ka üldarvestuses liidriks, edestades Ogier'd pühapäeva eel 3,3 sekundiga.

Sellest hooajast rakendatakse MM-sarjas uudset punktisüsteemi, mille järgi teenis Neuville laupäeval 18 punkti. Ogier sai 15 punkti, Elfyn Evans (Toyota) 13, Tänak kümme, Adrien Fourmaux (M-Sport) kaheksa, Andreas Mikkelsen (Hyundai) kuus ning Takamoto Katsuta (Toyota) neli punkti.

Katsuta kaotas ralli kolmandal kiiruskatsel märkimisväärselt aega, kuid ronis laupäeval üldarvestuses WRC2 klassi autodest mööda. Talle järgnevad kolm punkti teeninud Nikolai Grjazin (Citroen), kaks silma saanud Pepe Lopez (Škoda) ning ühe punkti saanud Yohan Rossel (Citroen).

Siiski peavad sõitjad punktide lõplikuks väljateenimiseks pühapäevase võistluspäeva lõpetama. Pühapäeval jagatakse punkte seitsmele ekipaažile, kes järjestatakse ainult pühapäevaste aegade järgi. Tavapäraselt on võimalik viimasel kiiruskatsel kuni viis punkti teenida, mis tähendab, et pühapäeval on õhus maksimaalselt 12 punkti. Üldine rallivõit määratakse aga koguaja järgi.

Uus punktisüsteem tuleb eriti kasuks Gregoire Munsterile (M-Sport), kes pidi 12. kiiruskatsel katkestama, kuid loodab pühapäeval siiski punktidega lõpetada.

Rahvusvahelise autoliidu FIA süsteem on saanud aga sõitjatelt palju negatiivset tagasisidet. Muuseas on häält tõstnud Ott Tänak, kes ütles, et süsteem on vaatajate jaoks liiga keeruline ning et võit tähendab varasemast vähemat. Reedel ütles Ogier, et "ei taha neid arvutusi tegema hakatagi, sest keegi niikuinii neist aru ei saa". FIA tunnistas nädala alguses, et on valmis vastuolulist süsteemi muutma.

Monte Carlo ralli jätkub pühapäeval kell 8.04, sündmuste käigule saab kaasa elada ERR-i spordiportaali otseblogis.