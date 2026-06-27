Kreekas juhib Neuville, Virves võitis oma klassis neli kiiruskatset

Neuville alustas laupäevast võistluspäeva 9,7-sekundilise eduga üheksakordse maailmameistri Sebastien Ogier'i (Toyota) ees. Ogier võitis päeva avanud 8. kiiruskatse ja saavutas järgmisel katsel Adrien Fourmaux (Hyundai) järel teise koha, vähendades vahet Neuville'iga 4,9-sekundiliseks.

Neuville teenis esikoha 10. ja 12. kiiruskatsel, nende vahel oli nobedaim Ogier. Võistluspäevale joone alla tõmmanud 13. katsel pani oma paremuse maksma Ogier, kes edestas kolmanda koha saanud Neuville'i 6,7 sekundiga.

Kokkuvõttes lahutab kahte paremat 4,1 sekundit. Kolmandat kohta hoiab Takamoto Katsuta (Toyota), kes kaotab liidrile kahe minuti ja 17 sekundiga. Kolme minuti piiri peal on Fourmaux (+3.00,6) ja M-Spordi piloot Josh McErlean (+3.01,6).

Robert Virves sai WRC2 arvestuses 8. kiiruskatsel 7,5-sekundilise kaotusega Andreas Mikkelseni järel teise koha ning võitis seejärel neli kiiruskatset järjest. 13. kiiruskatsel oli kiireim Mikkelsen. Norralane suurendas kokkuvõttes vahe Virvesega 13,9 sekundi peale.

8. kiiruskatsel mahtus esikolmikusse ka Romet Jürgenson (M-Sport Ford; +12,2). Tema ei ole kokkuvõttes kõrges mängus, sest sõitis reedese võistluspäeva esimesel kiiruskatsel otsa kivile ning pidi päeva pooleli jätma.

Pühapäeval sõidetakse neli kiiruskatset kogupikkusega 84 kilomeetrit.