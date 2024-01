Tänak lõpetas päeva neljandal kohal, Ogier jõudis Evansile veel lähemale

Tänak läks kolmandal katsel 7,7 kilomeetri peal rajalt välja, kui tema Hyundai musta jää tõttu paremas kurvis pikalt libises. Eestlane sai pealtvaatajate toel taas rajale, kuid kaotas umbes 40 sekundit. Samas kurvis käisid kraavis ka Takamoto Katsuta (Toyota) ning Gregoire Munster (M-Sport) ja kui Munster pääses samuti umbes minutiga teele, siis Katsuta kaotas ligi viis minutit.

Järgmised hoolduspausile eelnevad katsed möödusid aga üheksakordse rallivõitja Sebastien Ogier (Toyota) juhtimisel. Prantslane lõpetas hommikuse sessiooni kahe järjestikuse katsevõiduga, teine tuli lausa 11,2-sekundilise eduga.

Reedese võistluspäeva teises pooles alustas Thierry Neuville (Hyundai) kahe järjestikuse katsevõiduga, kuid päeva lõpetas võidukalt siiski Ogier, kes lihvis päeva lõpuks Evansiga 22,9-sekundilise vahe 4,5 sekundile. Kolmandal kohal on Neuville, kes kaotab liidrile 16,1 sekundit.

Hyundaiga esimese täispika võistluspäeva lõpetanud Tänak ütles, et oli lõppu jõudmisega rahul. "Päris kehvad olud olid, olen veidi hädas olnud ja rütmi pole. Aga autoga hakkame vaikselt tasemele jõudma," sõnas eestlane, kes jätkab neljandal kohal (+1.13,6).

Esinelikule järgnevad Adrien Fourmaux (M-Sport; +1.38,0), Andreas Mikkelsen (Hyundai; +2.58,9), Gregoire Munster (M-Sport; +3.27,1) ning kolmandal katsel korralikult aega kaotanud Katsuta (+6.56,3). Katsuta on üldarvestuses 12. kohal ning on Oliver Solbergist (WRC2 Škoda) 22,5 sekundi kaugusel.

WRC2 klassis jätkus pingeline heitlus esikoha nimel, kus Bulgaariat esindav Nikolai Grjazin (Citroen) ja Pepe Lopez (Škoda) omavahel esikohta vahetasid. Päeva lõpuks tõusis tippu Grjazin, kelle edu hispaanlase ees jäi 1,3-sekundiliseks. Kolmandal kohal on prantslane Yohan Rossel (Citroen), kes jääb liidrist 6,2 sekundi kaugusele.

Laupäeval peetakse samuti kuus kiiruskatset, mille jooksul läbitakse 120,4 km. Üheksas kiiruskatse algab kell 9.05, sündmuste käigule saab kaasa elada ERR-i spordiportaali otseblogi vahendusel.

Neljapäev:

Kolmapäeva õhtul aset leidnud testikatsel kiireimat minekut näidanud Tänak lõpetas esimese katse teisena, kuid kaotas teisel katsel tehnilise probleemi tõttu märkimisväärselt aega ja jäi avapäeva lõpuks neljandaks, kaotades Evansile 22,8 sekundiga.

"Mõned kilomeetrid pärast esimese katse algust hakkas meie mootor imelikult käituma. Õnneks oli katse lõpp üsna kiire, seega see ei häirinud meid väga. Teine katse oli aga palju käänulisem, see tegi keeruliseks," sõnas Tänak. Sarnast probleemi kurtis ka tiimikaaslane Andreas Mikkelsen.

"Proovime seadistust veidi sättida, aga ma ei ütleks, et me kaugel oleme. Läbimised läksid hästi ja auto oli tasakaalus. Öökatsed on alati keerulised ja kui sa võitled samal ajal tehnilise probleemiga, siis ei saa tunnet kätte. Vaatame, mis [reedel] juhtub - kui auto toimib hästi, siis näeme, kus me päriselt oleme," lisas Tänak.

Mullu MM-sarjas teiseks jäänud Evans teenis avapäeval võidu mõlemal kiiruskatsel, edestades Thierry Neuville'i (Hyundai) 15,1 sekundi ning Sebastien Ogier'd (Toyota) 21,6 sekundiga. Tänak jäi Ogier'st 1,2 sekundi kaugusele, eestlasele järgnesid Adrien Fourmaux (M-Sport; +39,0), Takamoto Katsuta (Toyota; +46,3), Gregoire Munster (M-Sport; +1.06,0) ning Andreas Mikkelsen (Hyundai; +1.08,8).

WRC2 arvestuses lõpetas päeva esikohaga 28-aastane hispaanlane Pepe Lopez (Škoda), kes edestas Bulgaaria lipu all sõitvat Nikolai Grjazinit (Citroen) 14,2 sekundiga ning kolmandana lõpetanud prantslast Yohan Rosselit (Citroen) 19,9 sekundiga.

Monte Carlo ralli ajakava:

Laupäev

9.15 - SS9 Esparron / Oze 1 (18,79 km)

10.53 - SS10 Les Nonieres / Chichilianne 1 (20,04 km)

12.06 - SS11 Pellafol / Agnieres-en-Devoluy 1 (21,37 km)

hoolduspaus

15.05 - SS12 Esparron / Oze 2 (18,79 km)

16.53 - SS13 Les Nonieres / Chichilianne 2 (20,04 km)

18.06 - SS14 Pellafol / Agnieres-en-Devoluy 2 (21,37 km)

Pühapäev

8.04 - SS15 La Breole / Selonnet 3 (18,31 km)

9.35 - SS16 Digne-les-Bains / Chaudon-Norante (19,01 km)

13.15 - SS17 La Bollene-Vesubie / Col de Turini (14,80 km)