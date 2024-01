Tänak: me ei ole veel autoga piisavalt heale tasemele jõudnud

Tänak läks kolmandal katsel 7,7 kilomeetri peal rajalt välja, kui tema Hyundai musta jää tõttu paremas kurvis pikalt libises. Eestlane sai pealtvaatajate toel taas rajale, kuid kaotas umbes 40 sekundit, mistõttu langes ta sisuliselt kohe kõrgest mängust.

Päeva lõpetas 2019. aasta maailmameister neljandal kohal, kaotades üldliider Elfyn Evansile (Toyota) minuti ja 13 sekundiga. "Oli üsna stabiilne päev, pärastlõunal sõitsime hästi," võttis Tänak päeva kokku.

Hyundai võistlusautoga jäi ta rahule, kuid täielik kontroll võtab veel aega. "Ma ei tea [millal see juhtub], eks näis. Me ei ole veel seal," ütles eestlane WRC otseülekandes.

Reedel võimsalt sõitnud Sebastien Ogier'd (Toyota) 4,5 sekundiga edestanud üldliider Elfyn Evans ütles, et proovib tagantpoolt tulijate peale mitte mõelda. "See on ikkagi Monte Carlo. Ralli, kus sa pead alati tingimustega kohanema. Ma tahan lõpetada, täielikult riskima ei lähe," sõnas waleslane, kes tõdes, et osalise koormusega sõitev Ogier teda suures pildis väga ei hirmuta.

Kaheksakordne maailmameister Ogier on võitnud Monte Carlo ralli rekordilised üheksa korda ning jahib sel aastal ümmargust numbrit. "Mul oli ralli alguses raskusi, eriti [neljapäeva] õhtul. Neljandana alustamine ei ole küll esikohast palju kaugemal, aga seal on suur erinevus. Nüüd on meil kõigil samad tingimused, vaatame, kuidas heitlus jätkub," sõnas prantslane.

Monte Carlo ralli on esimene, kus jagatakse punkte uudse süsteemi järgi. Kui seni teenis ralli võitja punktikatseta 25 punkti ning teine ja kolmas koht said vastavalt 18 ja 15 punkti, siis nüüd teenivad esimesed kolm 18, 15 ja 13 punkti. Alates neljandast kohast saavad sõitjad 10, 8, 6, 4, 3, 2 ja 1 punkti. Punktid jagatakse välja laupäevaõhtuse paremusjärjestuse põhjal ning pühapäeval teenivad punkte seitse parimat ekipaaži. Viimasel katsel saavad viis kiiremat ekipaaži tavapäraselt ka lisapunkte.

Kui kolmandal katsel Tänakuga samas kurvis välja libisenud ja seetõttu palju aega kaotanud Takamoto Katsuta (Toyota) võttis selgelt sihikule pühapäevase võistluspäeva, siis vanameister Ogier'le punktisüsteem ei meeldi.

"Ma ei taha neid arvutusi tegema hakatagi, sest keegi niikuinii neist aru ei saa. Minu jaoks on oluline lihtsalt ralli võita, eks me siis nädalavahetuse lõpus oleme punktidest üllatunud," sõnas Ogier.

Laupäeval peetakse kuus kiiruskatset, mille jooksul läbitakse 120,4 km. Monte Carlo ralli üheksas kiiruskatse algab kell 9.05, sündmuste käigule saab kaasa elada ERR-i spordiportaali otseblogi vahendusel.