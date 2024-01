FIA on valmis vastuolulist WRC punktisüsteemi muutma

Ralliuudiseid kajastav portaal DirtFish kirjutab oma allikatele toetudes, et rahvusvaheline autoliit FIA on vajaduse korral valmis palju vastukaja tekitanud autoralli MM-sarja uut punktisüsteemi muutma.

Detsembris avaldas FIA autoralli MM-sarja uue punktisüsteemi, millega jagatakse punkte laupäevase paremusjärjestuse ja eraldi pühapäevase võistluspäeva põhjal. Kui seni teenis ralli võitja punktikatseta 25 punkti ning teine ja kolmas koht said vastavalt 18 ja 15 punkti, siis järgmisest hooajast teenivad esimesed kolm 18, 15 ja 13 punkti. Alates neljandast kohast saavad sõitjad 10, 8, 6, 4, 3, 2 ja 1 punkti. Sealjuures jagatakse punktid välja laupäevaõhtuse paremusjärjestuse põhjal.

Pühapäevasel võistluspäeval on nüüd eraldi punktisüsteem ja lisapunkte teenivad seitse parimat ekipaaži. Esikoht teenib 7 punkti, teine koht 6, kolmas 5 jne. Punktikatsel jagatakse punkte senisel tuttaval viisil (5-4-3-2-1), mis tähendab, et jätkuvalt on võimalik maksimaalselt koguda 30 punkti.

Uus punktisüsteem on tekitanud palju pahameelt, oma vastumeelsust on väljendanud mitmed WRC sõitjad. Ott Tänak rääkis detsembri lõpus, et ralli on vaataja jaoks tehtud liiga keeruliseks ning kaks nädalat tagasi, et võit tähendab varasemast vähemat; Elfyn Evans on toonud välja, et uued reeglid on negatiivselt muutmas ralli DNA-d.

"See ettepanek tuli WRC komisjoni poolt," kirjutas DirtFish esmaspäeval oma FIA allikatele toetudes. "FIA andis osapooltele võimaluse muutuseks ning viime nüüd neid soove ellu. Kui nägime uut punktisüsteemi, ütlesime: "okei, teeme asju teie moodi". Aga võite olla kindlad, et me jälgime asjade käiku: kui see tundub liiga keeruline ja ala jaoks vale, oleme muutusteks valmis ja me ei karda neid ka ellu viia. Saame aru pühapäeva puudutavatest muredest, aga kas see on parim viis? Vaatame ja kui ei, siis teeme muutuse."