Paltser uuest punktisüsteemist: põnevus hakkab tekkima Rootsis ja kruusal

Nädalavahetusel Monte Carlos sõidetud WRC hooaja avaetapil näitas parimat minekut belglane Thierry Neuville (Hyundai), kes lõpetas nädalavahetuse maksimaalse 30 punktiga. Tema meeskonnakaaslane Ott Tänak jäi neljandaks ning teenis kokku 15 punkti. Eestlase masin jäi reedesel ralli kolmandal katsel umbes 40 sekundiks tee kõrvale, enne kui sai pealtvaatajate toel rallit jätkata.

"Reedene sõiduviga röövis kindlasti 40-50 sekundit aega, pidi seal raja ääres korra fännide abi ootama. Üleüldiselt oli Tänakul aga kogu nädalavahetuse mootoriprobleem, mis röövis enesekindlust. Nagu ta ise ütles, et umbes 80 protsenti ta suudab selle autoga ja ma arvan, et neljas koht oli maksimum," rääkis Paltser ETV spordiuudiste stuudios.

"Neljapäeva õhtul oli kõigil Hyundaidel see mootoriprobleem, millegipärast teistel autodel suudeti see ära lahendada ja Tänaku omal nädalavahetuse jooksul mitte. Nüüd on meeskonnal aega kolm nädalat seda viga otsida, et Rootsi ralliks korras oleks," tõdes Paltser.

Rallihooaja eel on palju kõneainet pakkunud uus punktisüsteem, mis peaks pühapäevadesse senisest enam põnevust lisama. Punkte jaotatakse laupäevase paremusjärjestuse ja eraldi pühapäevase võistluspäeva põhjal. Kui seni teenis ralli võitja punktikatseta 25 punkti ning teine ja kolmas koht said vastavalt 18 ja 15 punkti, siis alates Monte Carlo etapist teenivad esimesed kolm tänavu 18, 15 ja 13 punkti. Alates neljandast kohast saavad sõitjad 10, 8, 6, 4, 3, 2 ja 1 punkti. Sealjuures jagatakse punktid välja laupäevaõhtuse paremusjärjestuse põhjal.

"Ogier' ja Neuville'i vahe oli 3,3 sekundit, võis ju eeldada, et tuleb põnev pühapäev. Esimese katsega venitas Neuville vahe kohe suuremaks ja siis oli heitlus läbi. Selles mõttes põnevamat pühapäeva ei saanud, aga kui mõtleme süsteemi peale, siis Ogier' ja Tänakul on uue süsteemiga rohkem punkte tabelis kui oleks vanaga olnud. Ma arvan, et see põnevus hakkab tekkima Rootsi rallil ja kruusarallidel, kus taganttulijatel on eelis," sõnas Paltser.