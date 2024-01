Neuville läks võimsa katsevõiduga juhtima, Tänak kindlalt neljas

Neuville läks laupäevale vastu liidrile 16,1-sekundilise kaotusega, kuid oli päeva esimesel kiiruskatsel Elfyn Evansist (Toyota) lausa 9,6 sekundit kiirem. Kümnendal kiiruskatsel esines Evansi autol tehnilisi probleeme ning kiirelt jätkanud Neuville läks temast üldarvestuses mööda. Ogier jättis kehva üheksanda katse seljataha ning jõudis liidrist 5,1 sekundi kaugusele.

Viimasel katsel enne hoolduspausi näitas Tänak head minekut ja sõitis välja kiireima aja, kuid katsevõit ainult temale ei kuulunud, sest tiimikaaslane Neuville lõpetas sama ajaga.

Pärast hoolduspausi võitis kümnendat rallivõitu jahtiv Ogier kaks kiiruskatset järjest, teine neist oli tema legendaarse karjääri 700. katsevõit. Ühtlasi tõusis ta sellega ralli üldliidriks.

Päeva viimasel katsel näitas aga Neuville taas klassi, kui võitis enda kuuenda kiiruskatse tänavusel Monte Carlo rallil. Ta edestas Ogier'd 4,1 sekundiga, mis tähendas ka seda, et belglane kerkis päeva viimase katsega üldliidriks, edestades Ogier'd 3,3 sekundiga.

Rallit kuni laupäeva keskpäevani juhtinud Evans ei suutnud laupäeval tempot leida ning langes kolmandaks, jäädes liidrist 34,9 sekundi kaugusele. Talle järgnevad Tänak (+1.46,9), Adrien Fourmaux (M-Sport; +2.54,0), Andreas Mikkelsen (Hyundai; +4.21,2) ja Takamoto Katsuta (Toyota; +7.34,0). Gregoire Munster (M-Sport) oli sunnitud 12. kiiruskatsel katkestama.

Sellest aastast kasutusele võetud punktisüsteemi järgi jagati laupäeval pärast viimast kiiruskatset paremusjärestuse järgi välja ka hooaja esimesed punktid. Neuville teenis 18 punkti, talle järgnevad sõitjad teenisid vastavalt 15, 13, 10, 8, 6, 4, 3, 2 ja 1 punkti. Siiski peavad sõitjad pühapäeval lõppu jõudma, et punktid välja teenida.

WRC2 arvestuses toimus samuti esikoha nimel põnev heitlus, kuid päeva lõpuks jäi peale sellest aastast Bulgaaria lipu all sõitev venelane Nikolai Grjazin (Citroen), kes edestas hispaanlast Pepe Lopezi (Škoda) vaid kahe kümnendiksekundiga. Kaugele ei jäänud ka prantslane Yohan Rossel (Citroen), kes kaotab liidrile 6,9 sekundiga. Oliver Solberg (Škoda) pidi 11. katsel purunenud rehvide tõttu katkestama.

Reede:

Esimene täispikk võistluspäev algas kolme sõitja jaoks kehvasti, kui nad kolmandal kiiruskatsel 7,7 kilomeetri peal musta jää tõttu teelt välja libisesid. Kõigepealt käis kraavis Tänak, kes sai pealtvaatajate toel taas rajale, kuid kaotas umbes 40 sekundit. Siis jäi kraavi Takamoto Katsuta (Toyota), kes kaotas lõpuks umbes viis minutit. Kraavi läks ka Gregoire Munster (M-Sport), kes pääses samuti umbes minutiga teele.

Hoolduspausile eelnenud katsetel näitas suurepärast minekut rekordiline rallivõitja Ogier, kes lõpetas hommikuse sessiooni kahe järjestikuse katsevõiduga, teine tuli lausa 11,2-sekundilise eduga.

Võistluspäeva teises pooles alustas Thierry Neuville (Hyundai) kahe järjestikuse katsevõiduga, kuid päeva lõpetas võidukalt siiski Ogier, kes lihvis päeva lõpuks Evansiga 22,9-sekundilise vahe 4,5 sekundile. Kolmandal kohal on Neuville, kes kaotab liidrile 16,1 sekundit.

Hyundaiga esimese täispika võistluspäeva neljandana (+1.13,6) lõpetanud Tänak ütles, et jäi suures pildis autoga rahule, kuid tõdes, et täielikult sina peale veel masinaga saanud ei ole. "Ma ei tea [millal see juhtub], eks näis. Me ei ole veel seal," ütles ta õhtul.

Esinelikule järgnevad Adrien Fourmaux (M-Sport; +1.38,0), Andreas Mikkelsen (Hyundai; +2.58,9), Gregoire Munster (M-Sport; +3.27,1) ning kolmandal katsel korralikult aega kaotanud Katsuta (+6.56,3). Katsuta on üldarvestuses 12. kohal ning on Oliver Solbergist (WRC2 Škoda) 22,5 sekundi kaugusel.

WRC2 klassis jätkus pingeline heitlus esikoha nimel, kus Bulgaariat esindav Nikolai Grjazin (Citroen) ja Pepe Lopez (Škoda) omavahel esikohta vahetasid. Päeva lõpuks tõusis tippu Grjazin, kelle edu hispaanlase ees jäi 1,3-sekundiliseks. Kolmandal kohal on prantslane Yohan Rossel (Citroen), kes jääb liidrist 6,2 sekundi kaugusele.

Monte Carlo ralli ajakava:

Laupäev

15.05 - SS12 Esparron / Oze 2 (18,79 km)

16.53 - SS13 Les Nonieres / Chichilianne 2 (20,04 km)

18.06 - SS14 Pellafol / Agnieres-en-Devoluy 2 (21,37 km)

Pühapäev

8.04 - SS15 La Breole / Selonnet 3 (18,31 km)

9.35 - SS16 Digne-les-Bains / Chaudon-Norante (19,01 km)

13.15 - SS17 La Bollene-Vesubie / Col de Turini (14,80 km)