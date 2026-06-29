Kreekas võidutsenud Ogier: tahan kümnendat MM-tiitlit

Üheksakordne autoralli maailmameister Sebastien Ogier (Toyota) saavutas möödunud nädalavahetuse Kreekas oma karjääri 68. rallivõidu ning ütles, et on võtnud sihikule kümnenda MM-tiitli.

Lühikese avakatse võitnud Ogier püsis terve ralli vältel esikolmikus, aga haaras esikohast alles pühapäeva hommikul, kui möödus Thierry Neuville'ist (Hyundai). Kaks katset hiljem kaotas Neuville ühel katsel laua kaks rehvi ning Ogier vormistas seejärel kindla võidu, teenides ühtlasi ralli eest maksimaalsed 35 punkti.

Viimati võidutses Ogier Akropolise rallil 2011. aastal. "Kreeka jumalad olid taaskord minuga! See oli pikk nädalavahetus, hetke puhata ei tekkinud. Katsed olid päris karmid, suruda oli keeruline, aga tulime võidukalt läbi. 35 punkti oli ootamatu, pole paha!" ütles ta pärast oma karjääri 68. võitu.

Vanameister on jätnud tänavusel hooajal vahele kaks etappi, kuid jätkab 125 punktiga üldarvestuses kolmandal kohal. MM-sarja liidriks on 162 punkti kogunud Elfyn Evans (Toyota), tema järel on 151 punktiga Takamoto Katsuta (Toyota).

Ogier jättis mullu vahele kolm rallit, kuid tuli sellegipoolest maailmameistriks. Pärast Kreeka rallit ütles ta portaalile DirtFish, et tahab ka see aasta võita. "Ma ütlesin endale juba enne hooaja algul, et tahan tiitlimängus olla. Kuni praeguseni ei ole meil kõige paremini läinud, me ei suutnud hooaja esimeses pooles kiirust koguda. Ei saanud punkte ja vahe Elfyniga hakkas liiga suureks kärisema," rääkis prantslane.

"Teadsin, et kui me siin ka tulemust ei tee, võib tiitlilootuse vaikselt maha matta. Aga nädalavahetusega 35 punkti teenida muudab asja. Järgmisel kahel rallil osaleme kindlasti," sõnas Ogier.

Autoralli MM-sari rändab järgmiseks Eestisse, kus peetakse 16.-19. juulil Rally Estonia. Seejärel jätkub hooaeg Soomes, misjärel peetakse kaks etappi Lõuna-Ameerikas. Ogier viitas, et ta osaleb ka nendel rallidel. "Tegin teatud otsused juba sel nädalavahetusel ära, eks te kuulete neist varsti," ütles prantslane.