Tänak: lähenemine uue süsteemi tõttu ei muutu, aga võit tähendab vähem

Rahvusvaheline autospordiliit (FIA) avaldas detsembris autoralli MM-sarja uue punktisüsteemi, millega jagatakse punkte laupäevase paremusjärjestuse ja eraldi pühapäevase võistluspäeva põhjal. Sel hooajal Hyundaiga taasliitunud Ott Tänak ütles, et etapivõidud ei tähenda enam nii palju.

Tänak ütles, et tema lähenemine uue punktisüsteemi tõttu ei muutu. "Vaatame, kuidas see toimima hakkab. Lähenemise osas midagi ei muutu, sest igal juhul pead maksimumi võtma," ütles eestlane portaalile motorsport.com.

Kui seni teenis ralli võitja punktikatseta 25 punkti ning teine ja kolmas koht said vastavalt 18 ja 15 punkti, siis järgmisest hooajast teenivad esimesed kolm 18, 15 ja 13 punkti. Alates neljandast kohast saavad sõitjad 10, 8, 6, 4, 3, 2 ja 1 punkti. Sealjuures jagatakse punktid välja laupäevaõhtuse paremusjärjestuse põhjal.

Pühapäevasel võistluspäeval on nüüd eraldi punktisüsteem ja lisapunkte teenivad seitse parimat ekipaaži. Esikoht teenib 7 punkti, teine koht 6, kolmas 5 jne. Punktikatsel jagatakse punkte senisel tuttaval viisil (5-4-3-2-1), mis tähendab, et jätkuvalt on võimalik maksimaalselt koguda 30 punkti.

"Lihtne on kritiseerida, aga üldiselt võib öelda, et võit tähendab nüüd märksa vähem. Enam ei ole suurt vahet, kas võidad või oled teine. Asi läks veel keerulisemaks ka. Sõitjate jaoks ei muutu midagi, aga pühapäeval pead endast kõik andma," sõnas Tänak.

"Ma tahan ikkagi võita, aga varem oli võitmisel minu jaoks suurem tähendus. Võit peaks olema erilisem ja sa peaksid selle eest ka vääriliselt punkte saama," lisas ta. "Ütleme nii, et punktivõit on märksa väiksem."

Autoralli MM-sarjas on tänavu 13 etappi, neist esimene peetakse 25.-28. jaanuaril Monte Carlos.