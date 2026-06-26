Virves teeb Kreekas head tempot, Jürgenson pidi varakult katkestama

Jürgenson sõitis reedese võistluspäeva esimesel kiiruskatsel otsa kivile, misjärel sai tema Fordi vedrustus niivõrd kehvasti kahjustada, et eestlane pidi ralli katki jätma. "Ega mul midagi lisada pole, see oli minu süü. Vabandan tiimi ja toetajate ees. See on olnud julm aasta, üritame edasi võidelda," postitas Jürgenson ühismeedias.

Neljapäevasel linnakatsel WRC2 arvestuses 14. koha saanud Robert Virves näitas terve päeva jooksul aga suurepärast minekut ning teenis kuuel katsel oma võistlusklassis vaid kohti esikolmikus, sealhulgas ühel katsel ka esikoha.

25-aastane eestlane kerkis pärast kuuendat katset ka liidriks, kui Andreas Mikkelsen (Škoda) kaotas konkurendi tolmus sõites korralikult aega. Norralasele anti see aeg siiski tagasi ning ta lõpetas päeva võistlusklassi liidrina, edestades eestlast 8,2 sekundiga.

Üldarvestuses lõpetas reedese päeva liidrina Thierry Neuville (Hyundai), kelle edu Sebastien Ogier' (Toyota) ees on vaid 9,7 sekundit. Kolmandal kohal jätkab Adrien Fourmaux (Hyundai; +42,4), Takamoto Katsuta (Toyota; +1.33,2) jääb temast 50,8 sekundi kaugusele. Mikkelsen on üheksandal kohal (+3.10,6) ning Virves 11. kohal (+3.18,3), nende vahele mahub soomlane Sami Pajari (Toyota; +3.13,1).

Iirlane Jon Armstrong (M-Sport Ford) teenis viiendal katsel oma karjääri esimese katsevõidu ja oli liidrist vähem kui 20 sekundi kaugusel, kuid probleem turboga lõpetas seejärel tema ralli. Katkestama pidi ka Oliver Solberg (Toyota), kes tegi päeva viimasel katsel avarii.

Laupäeval peetakse Kreekas kuus katset, neist esimene algab kell 7.54 ning viimane kell 19.05.