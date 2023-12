Tänak uuest punktisüsteemist: ralli tehti vaataja jaoks liiga keeruliseks

Kui seni teenis ralli võitja punktikatseta 25 punkti ning teine ja kolmas koht said vastavalt 18 ja 15 punkti, siis järgmisest hooajast teenivad esimesed kolm 18, 15 ja 13 punkti. Alates neljandast kohast saavad sõitjad 10, 8, 6, 4, 3, 2 ja 1 punkti. Sealjuures jagatakse punktid välja laupäevaõhtuse paremusjärjestuse põhjal.

Pühapäevasel võistluspäeval on nüüd eraldi punktisüsteem ja lisapunkte teenivad seitse parimat ekipaaži. Esikoht teenib 7 punkti, teine koht 6, kolmas 5 jne. Punktikatsel jagatakse punkte senisel tuttaval viisil (5-4-3-2-1), mis tähendab, et jätkuvalt on võimalik maksimaalselt koguda 30 punkti.

Mitmed sõitjad on aga öelnud, et punktisüsteemi muutmine on justkui fassaadi kõpitsemine, samal ajal kui ala vaevavad suuremad probleemid. "Punktid ei muuda seda, et meil on liiga palju poole kohaga sõitjaid, liiga vähe tootjaid ning liiga madalad teleõiguste tulud. Vajame midagi enamat kui muudatusi punktisüsteemis," vahendab Soome ringhääling Yle Ott Tänaku sõnu.

"Tavavaataja jaoks on ralli nüüd muudetud liiga keeruliseks. Ajalugu on näidanud, et keerulised asjad pole kunagi fännide jaoks toiminud," lisas eestlane.

Toyota pealiku Jari-Matti Latvala toonitas Yle-ga rääkides, et Toyota oli punktisüsteemi muutmise vastu, tuues välja ühe murekoha: mis mõte on laupäevasel võistluspäeval, kui sõitja katkestab reedel? "Sõitja võtab laupäeva rahulikult ning säästab pühapäevaks rehve. Kui oled pühapäeval parim ja võidad ka punktikatse, teenid ikkagi korralikult punkte," ütles ta.

Sellega nõustus ka teine Hyundai sõitja Esapekka Lappi. "Kui reedel katkestad, pole laupäeval enam midagi teha. Laupäeval kulutad vaid rehve, punktid on mängus pühapäeval. Oled esimesena rajal, kiireim ja saad 12 punkti," ütles soomlane.