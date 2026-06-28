Kreekas võidutsesid Sebastien Ogier ja Robert Virves

Kui Thierry Neuville (Hyundai) lõpetas reedel Sebastien Ogier' (Toyota) ees 4,1-sekundilise eduga, siis kohe pühapäeva avakatsel õnnestus prantslasel mööduda. Päeva teisel katsel saadi täpselt sama aeg ja seega säilitas Ogier 1,3-sekundilise edu.

Päeva teisel katsel lõhkes rehv neljandat kohta hoidnud prantslasel Adrien Fourmaux'l (Hyundai) ja ta langes iirlase Josh McErleani (M-Sport Ford) järel viiendaks.

Robert Virves (Škoda) tõusis aga katsega WRC2 arvestuse uueks liidriks. Nimelt pidi liider Andreas Mikkelsen (Škoda) katsel rehvi vahetama ja ta langes koguni pooleteise minutiga eestlase seljataha.

Ralli eelviimasel katsel tabas Neuville'i aga tõeline ebaõnn - Hyundail lõhkes koguni kaks rehvi ja kaotus Ogier'le venis pea minutiliseks.

Rallit lõpetanud punktikatsel oli taas parim Ogier, kes edestas 2,7 sekundiga Sami Pajarit (Toyota), 3,5 sekundiga Neuville'i (Hyundai), 4,7 sekundiga Takamoto Katsutat (Toyotat) ja 6,1 sekundiga Elfyn Evansit (Toyota).

Robert Virves - Jakko Viilo Autor/allikas: SCANPIX / ZUMAPRESS.com

Üldarvestuses muutus ainult nii palju, et Hyundai kutsus Dani Sordo järgmisi etappe silmas pidades kaheksandalt kohal ära ehk Virves tõusis sellega ühe positsiooni võrra üheksandaks. Pühapäeva arvestuses oli taas parim Ogier, teine Pajari, kolmas Katsuta, neljas Neuville ja viies Oliver Solberg (Toyota).

Maksimaalsed 35 punkti teeninud Ogier tõusis sarja kokkuvõttes 125 silma peale. Üldliider Evansil lisandus seitse silma ja ta juhib nüüd 158 punktiga. Katsuta on 151 punktiga teine.

Virves võitis aga WRC2 arvestuse ja tegemist on tema aasta teise kategooriavõiduga pärast esikohta Keenias. Rohkematel etappidel ta polegi osalenud. Akropolise rallil järgnesid Mikkelsen (+1.15,1) ja Alejandro Cachon (Toyota; +2.05,8).