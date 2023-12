Autoralli MM-sarja punktisüsteem läbis põhjaliku muutuse

Kui seni teenis ralli võitja punktikatseta 25 punkti ning teine ja kolmas koht said vastavalt 18 ja 15 punkti, siis järgmisest hooajast teenivad esimesed kolm 18, 15 ja 13 punkti. Alates neljandast kohast saavad sõitjad 10, 8, 6, 4, 3, 2 ja 1 punkti.

Sealjuures jagatakse punktid välja laupäevaõhtuse paremusjärjestuse põhjal. Küll aga ei tohi laupäeval punktikohal lõpetanud ekipaaž pühapäeval katkestada, sest vastasel juhul jäädakse punktidest ilma.

Pühapäevasel võistluspäeval on nüüd eraldi punktisüsteem ja lisapunkte teenivad seitse parimat ekipaaži. Esikoht teenib 7 punkti, teine koht 6, kolmas 5 jne. Punktikatsel jagatakse punkte senisel tuttaval viisil (5-4-3-2-1), mis tähendab, et jätkuvalt on võimalik maksimaalselt koguda 30 punkti.

Uus punktisüsteem võetakse kasutusele ainult WRC-s. WRC2 ja WRC3 võistlusklassides jääb kehtima vana punktisüsteem.