Henry Sildaru teenis MK-etapil kümnenda koha

Neljanda tulemusega finaali pääsenud Sildaru teenis esimesel laskumisel 57,96 punkti, millega jäi pärast esimest vooru üheksandaks. Teisel laskumisel parandas 17-aastane eestlane oma tulemust pea kümne punkti võrra, kui teenis 67,78 punkti.

12 võistleja seas lõpetas Sildaru kümnenda kohaga, edestades rootslast Isak Davidssoni (65,11 punkti) ning ameeriklast Cody Laplante'i (39,33).

Etapivõidu teenis norralane Birk Ruud, kes sai teise laskumise eest 87,01 punkti, mis jäigi võistluse tippmargiks. Teiseks jäi ameeriklane Mac Forehand 86,28 punktiga ning esikolmikusse mahtus veel kanadalane Max Moffatt, kes sai teisel laskumisel 85,91 punkti.

MK-sarja üldarvestuses tõusis 26 punkti teeninud Sildaru 15. reale, liidrina jätkab Forehand, kes on kahe võistlusega kogunud 160 punkti. Teisel kohal on 136 punktiga Ruud, kolmandal kohal jätkab ameeriklane Alexander Hall 110 punktiga. Hooaja avavõistlusel etapivõidu teeninud Evan McEachran on 101 punktiga neljas, punkti kaugusele jääb Moffatt.

Naiste võistlusel sai kõige parema tulemuse šveitslanna Mathilde Gremaud, kes teenis 86,00 punkti. Ta oli ainus, kes ületas 80 punkti piiri, teiseks jäi 78,13 punkti teeninud Eileen Gu ja esikolmikusse mahtus veel 60,46 punktiga Jay Riccomini.