Nurmsalu Aigrost: vanus on juba sealmaal, et õnnestumisi peaks rohkem olema

Endine suusahüppaja Kaarel Nurmsalu rääkis Vikerraadio spordisaates "Spordipühapäev" äsja lõppenud Nelja hüppemäe turnee raames Artti Aigro tulemustest ning sellest, et maailma esikümne ning jälitajate vahel on tekkinud kuristik.

Aigro pääses Nelja hüppemäe turnee ühel osavõistlusel oma karjääris teist korda teise hüppevooru, kui sai Innsbruckis 21. koha. Garmisch-Partenkirchenis oli ta 39. ja Oberstdorfis 45., viimasel osavõistlusel Bischofshofenis eestlane diskvalifitseeriti.

"Neljast üks, ka ta ise soovis olla stabiilselt punktidel. Seekord ei läinud nii. Innsbrucki võistlusel ta oli tugev, oli hea näha, et ta seal õnnestus," rääkis Nurmsalu Vikerraadiole. "Keskmine tase oleks ikkagi pidanud pisut parem olema, positiivne oli see, et ta oli stabiilne ning selle peale suutis ühel võistlusel korraliku õnnestumise teha. Tal on vanus juba sealmaal, et neid õnnestumisi peaks rohkem olema."

Hüppeturnee võitis kolmandat korda jaapanlane Ryoyu Kobayashi, kes jäi kõigil neljal etapil teiseks. Viimati triumfeeris Nelja hüppemäe turneel ilma ühegi osavõistluse võiduta Janne Ahonen 25 aastat tagasi.

"Ta on stabiilselt tugev. See, et ta kolmandat korda võitis, tähendab, et ta on stabiilselt tugev olnud aastaid. Tal on olnud ka kehvemaid aegu, aga just turnee kontekstis: [Andreas] Wellinger oli alguses esmene, siis kolmas, siis pisut langes ära, aga Kobayashi oli kogu aeg stabiilselt tugev. [Stefan] Kraft oli turnee jooksul pisut kahvatu. Väga huvitav oli vaadata, et Kobayashi ja Kraft on täiesti isemoodi hüppajad. Täiesti erineva tehnikaga, aga hüppavad kaugele," rääkis Nurmsalu.

"Minu jaoks on kõige suuremaks üllatuseks see, kui suur vahe on tekkinud TOP6-TOP10 versus TOP20-TOP30. Ma ei mäleta, kuna esimesel ja 30. oli nii suur vahe," mõtiskles Nurmsalu. "Maailma tipp on jälitajate grupil konkreetselt eest ära liikunud. On episoodilisi üllatajaid, aga stabiilselt on TOP6-TOP10. Vaatasin Oberstdorfis treeninghüppeid: kogu punt laob K-punkti peale, käib klõps, tulevad maailma kümme parimat ja on täiesti teisest klassist hüpped, nii tehniliselt kui metraažilt."

Traditsiooniliselt tugevad suusahüpperiigid Poola ja Norra on sel hooajal selgelt lati alt läbi läinud. MK-sarjas on kahe koondise peale suudetud võtta vaid üks pjedestaalikoht, kui Marius Lindvik oli nädal enne jõule Engelbergis teine. MK-sarja kokkuvõttes on Lindvik aga kolme austerlase, kolme sakslase, Kobyashi ning sloveeni Anže Lanišeki järel üheksas.

"Suures plaanis on Norral ja Poolal katastroofiline seis. Mul on neist tiimidest väga kahju. Sloveenia on tugev, Austria on tugev, aga ega Saksamaa ka meeskondlikult nii tugev ei olnud, kui tundus. Väga huvitav, kuidas maailma suusahüpete klass on isegi murdunud," rääkis Nurmsalu.