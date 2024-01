Üsna napilt edasi pääsenud Artti Aigro läheb vastamisi Ryoyu Kobayashiga

Kuna lõppvõistlusele jõuab 50 paremat suusahüppajat, siis läks Aigrol edasi pääsemisega päris napiks. Esimesena jäi välja šveitslane Remo Imhof, kes hüppas 108,5 meetrit ja sai eestlasest neli punkti vähem.

48. koht tähendab Aigro jaoks, et esimeses voorus tuleb minna vastamisi kolmanda tulemuse hüpanud mehega, kelleks on hüppeturnee kahekordne võitja Ryoyu Kobayashi. Jaapanlane lendas 129 meetrit ja sai 122,2 punkti.

Eelmisel etapil Garmisch-Partenkirchenis esikoha teeninud sloveen Anže Lanišek näitas hea tuule toel selgelt kõige paremat õhulendu, maandudes 134 meetri kaugusel ja teenides 130,1 punkti.

Anze Lanisek is on fire! He won the qualification round in Innsbruck with a superb jump on 134 meters! #fisskijumping pic.twitter.com/MwAlEoU01q