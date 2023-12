Aigro sai põhivõistlusele, Vagul mitte

Aigro hüppas 126 meetrit ja teenis 111,9 punkti, mis andis 62 sportlase konkurentsis 39.-40. koha jagamise ehk tagas koha põhivõistlusel.

"Ma arvan, et hüpe oli parem kui Oberstdorfis," lausus ta pärast võistlust. "Koht on küll võib-olla halvem, kuid kõik on väga tihe siin Garmischi mäel. Kui ma suutsin tehniliselt parem olla, siis see on hästi, nii et homme loodaks veel paremaid etteasteid teha."

Mitmed tipud olid Garmisch-Partenkircheni kvalifikatsioonis hädas. "Raske on teiste eest rääkida, et mis vigu üks või teine tegi, kuid ega iga hüpe ka parimatel just ideaalselt välja ei tule. Aga eks ta selline raske mägi ole, vähe hoogu antakse samuti ja tagantuulega ongi raske kaugele hüpata."

Duellis ootab teda šveitslane Remo Imhof. "Ega ma suurt midagi öelda oskagi, kui et on minust mõned aastad noorem poiss. Eks saame homme korralikuld seljad vastamisi panna."

Hüppeturneel MK-taseme debüüti tegev Vagul lendas 104 meetrit ja sai 74,6 punkti, mis andis 61. ehk eelviimase koha.

Viimasena 50 hulka pääsenud poolakas Piotr Zyla hüppas 124,5 meetrit ja sai 107,5 punkti.

Kvalifikatsiooni parim oli sloveen Anže Lanišek, kes hüppas 134 meetrit ja sai 140,5 punkti. Pikima õhulennu tegi aga Oberstdorfi etapi võitnud sakslane Andreas Wellinger, kelle sooritus kandus 139 meetri kaugusele.