Treener Halepi dopingukaristusest: tunnen vastutust

53-aastane prantslane, kes on teiste seas juhendanud Serena Williamsit, Stefanos Tsitsipast ja Holger Runet, hakkas Halepiga koostööd tegema 2022. aasta kevadel. Halep kannab hetkel nelja aasta pikkust võistluskeeldu, sest andis mullu sügisel USA lahtiste ajal positiivse proovi. Nii rumeenlanna A- kui B-proovist leiti roksadustaati, ainet, mida kasutatakse kroonilisest neerupuudulikkusest põhjustatud aneemia sümptomite raviks täiskasvanutel ning mis kuulub keelatud ainete nimekirjas ühte klassi EPO-ga.

Mouratoglou ütles Instagramis avaldatud videos, et tema meeskond andis Halepile saastunud toidulisandit, mis tema väitel põhjustas rumeenlanna positiivse proovi. "Seda ei saa kuidagi teada, aga ma tunnen end vastutavana selle eest, mis Simonaga juhtus, sest see oli üks minu abiline, kes talle selle toidulisandi andis," alustas Mouratoglou.

"Temaga juhtunu avas minu silmad, sest igal sportlasel võib selline olukord ette tulla. See on kohutav. Kujutad ette, oled täiesti süütu, aga sinu maine on igaveseks kahjustatud, sest sind seostatakse dopinguga. See jääb kogu edasist karjääri mõjutama ja see võib juhtuda igaühega. Firmad, kellelt sportlased toidulisandeid ostavad, peavad samuti sajaprotsendiliselt veenduma, et midagi sellist enam ei juhtuks," lisas Mouratoglou.

Mouratoglou kordas ühtlasi juba varem Halepi poolt esitatud väiteid, et ITIA suhtus rumeenlannasse lugupidamatult, ning ta avaldas lootust, et kahekordse slämmivõitja võistluskeeld tühistatakse rahvusvahelise spordikohtu (CAS) poolt.

"Mina olen Simona tuleviku suhtes kindel. Ta kaebab otsuse edasi CAS-i, mis on oma tegevuses sõltumatu. Oleme teinud erinevaid teste, mis kinnitavad, et tema positiivse proovi põhjustas saastunud toidulisand. Mina olen enam kui kindel, et CAS teeb tema suhtes õiglase otsuse. Simona on ohver, kes peab võimalikult kiiresti väljakule naasma," ütles Mouratoglou.

32-aastane Halep oli enne võistluskeelu saamist maailma edetabelis üheksandal kohal. Rumeenlanna on karjääri jooksul võidutsenud Prantsusmaa lahtistel (2018) ja Wimbledonis (2019).