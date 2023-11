Kelly Sildaru vahetas mänedžeri: meie visioonid enam väga ei klappinud

Sildaru loobus pikaaegse mänedžeri Michael Spenceri teenetest ning teeb edaspidi koostööd prantslase Mathieu Soumet'ga. "Meie visioonid enam väga ei klappinud. Meil ei olnud ka ühist arusaama, mida ja kuidas peaksin tegema. Tundsin, et ma ei saanud sellest koostööst enam nii palju, nagu oleksin võinud saada," ütles suusataja Delfi Spordile.

Sildaru vahetab sel hooajal Factioni suusad Völkli omade vastu. "Tegelikult oli [Soumet] Factioni endine mänedžer ja võib öelda, et on ka hea peretuttav," lisas ta.

2022. aasta olümpiapronks ning 2019. aasta rennisõidu maailmameister ütles, et ei oska ennustada, millal ta võistluskarussellile naaseb. Kuivõrd sel hooajal ei ole kavas ühtegi suurt tiitlivõistlust, võib ta võistlema alles hakata järgmisel hooajal.

Sildaru aasta algas kurvalt, kui kuuekordne X-mängude kuldmedalist jaanuaris treeningul kukkus ning raskelt parema jala eesmist ristatisidet ja meniskit vigastas. "Olen sel korral otsustanud, et võtan taastumiseks aega ja ei kiirusta," ütles Sildaru.

2017. aastal vasakut põlve vigastanud Sildaru tõdes suvel ERR-ile, et seekord on taastumine keerulisem olnud. "Tegelikult oli see vigastus palju tõsisem ja taastumine oli palju raskem, eriti just algusfaasis. Alguses oli mul endal ka raske, sest lootsin palju kiiremini normaalse elu juurde naasta, aga see võttis kaks kuud ja rohkemgi aega kui sain normaalselt kõndida. Nad võivad olla küll sarnased vigastused olla, kuid nad on ikkagi väga erinevad," ütles kahekordne Eesti parim naissportlane.